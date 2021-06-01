İngiltere'den moral bozan haber: Aşılamaya rağmen üçüncü dalga kapıda

Yeni ve gelişen solunum virüsü tehditlerine karşı İngiliz hükümeti danışma grubu üyelerinden Prof Dr Ravi Gupta ülkede üçüncü dalganın ilk işaretlerinin görüldüğü uyarısında bulundu.







Euronews'te yer alan haberde Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Gupta ülkede vaka sayısı henüz düşük olsa da Hint varyantının üstel büyümeyi körüklediğini belirtti.





Gupta ve hükümete tıbbi konularda danışmanlık veren bilim kurulunun birçok üyesi ülkede 21 Haziran'da başlaması planlanan tam açılma takviminin ertelenmesi gerektiğinin altını çiziyor.





Çevre Bakanı George Eustice hükümetin henüz tam açılma takvimi konusunda kesin kararını iki hafta içinde vereceğini ve bu süreçte toplanan verilerin dikkatle inceleneceğini belirtti. Yeni varyantların risk değerlendirmesinde bir değişiklik oluşturmaması hükümetin belirlediği açılma şartlarından biri.





Yeni bir dalganın yaşanması durumunda İngiliz Sağlık Hizmeti (NHS)'nin önceden biriken sağlık hizmetleri ve artan vakalarla yoğunlaşan hastane talebiyle yeniden yükü taşımakta zorlanabileceğini belirten uzmanlar, ülkedeki sağlık çalışanlarının da henüz birinci ve ikinci dalganın yorgunluğunu üzerinden atmaya fırsat bulamadığına dikkat çekiyor.





Kış aylarında yaşanan ikinci dalgayla uygulanan kapanma sonrası açılma takviminin ilk aşaması 8 Mart'ta, ikinci aşaması, 12 Nisan'da ve üçüncü aşaması ise 17 Mayıs'ta hayata geçirilmişti. Başta iş dünyası olmak üzere bütün gözler sosyal mesafe ve maske uygulamalarının da kaldırılmasının beklendiği tam açılma takviminde işaretlenen 21 Haziran için verilecek karara çevrili.





Hükümetin dün açıkladığı rakamlara göre son birkaç gündür 3 binin üzerinde seyreden yeni vaka sayısının yanı sıra hastaneye yatış sayısı da artma eğiliminde.





Ülkede Hint varyantının yüksek düzeyde seyrettiği 20 kadar noktada yoğun test ve 18 yaş üstü herkes için aşılama girişimi sürüyor. Ancak bilim insanları hükümete ikinci doz aşılamanın hızlandırılması çağrısı yapıyor.





Bir doz aşının Hint ya da yeni adıyla Delta varyantı üzerinde yeterince etkili olmadığına işaret eden uzmanlar bu varyantın ülkede yaygın diğerlerinden daha bulaşıcı olduğuna ve çok kısa bir zamanda hastaneye yatışlarda artışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.





İngiliz Halk Sağlığı Kurumu ilk defa Hindistan'da görüldüğü için Hint varyantı olarak adlandırılan B.1.617.2 mutasyona karşı ülkede en yaygın kullanılan Pfizer/BioNTech ve AstraZeneca/Oxford aşılarının iki dozunun etkili olduğuna dair yeni araştırma sonucunu açıklamıştı.





Dünyanın en hızlı ve kapsamlı aşılama kampanyalarından birini uygulayan İngiltere'de dün itibarıyla 39 milyondan fazla kişiye bir doz aşılanırken, toplam 25 buçuk milyon kişi ikiye iki doz aşı yapıldı.