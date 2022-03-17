Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den Putin'i kızdıracak adım /17 Mart 2022 22:04

İngiltere'den Putin'i kızdıracak adım

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı sürerken, İngiltere yönetiminden Putin'i kızdıracak yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, İngiltere yönetiminden Polonya ile ilgili bir açıklama geldiği ve İngiltere yönetiminin 100 kadar personelle Polonya'ya Sky Sabre orta menzilli havasavar füze sistemi konuşlandıracağı ifade edildi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, "100 kadar personelle Polonya'ya Sky Sabre orta menzilli havasavar füze sistemi konuşlandıracağız" dedi. Wallace, bu adımın Polonya hava sahasını Rus saldırganlığına karşı korumaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

YABANCI SAVAŞÇILARIN YENİ MERKEZİ

Wallace'ın açıklamaları üzerine Londra'ya teşekkür eden Blaszczak, geçen yıl Polonya-Belarus sınırında görevlendirilen 100 askeri mühendise ek olarak 350 Birleşik Krallık askerinin daha geçen ay ülkeye geldiğini kaydetti.

Polonya şu an çoğu son altı ay içinde ülkeye gelen yaklaşık 8 bin 750 ABD askerine ev sahipliği yapıyor. RT'nin haberine göre ülke son haftalarda, Batı'dan Ukrayna'ya giden silah sevkiyatının yanı sıra Ukrayna saflarında savaşmak isteyen yabancı savaşçılar için de bir merkez haline geldi.

ABD PATRIOT KONUŞLANDIRDI

ABD ordusu 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sırasında müttefiklere ve NATO topraklarına yönelebilecek olası tehditlere karşı Polonya'ya iki adet Patriot hava savunma bataryası konuşlandırıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Savunmaya yönelik bu konuşlandırma ABD, Müttefik Kuvvetler ve NATO topraklarına yönelik potansiyel tehditlere karşı proaktif bir şekilde yürütülüyor" denilirken, füzelerin "hiçbir şekilde herhangi bir saldırı operasyonunu desteklemeyeceği" vurgulanmıştı.
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