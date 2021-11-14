Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den 'Rusya ile savaş' açıklaması /14 Kasım 2021 19:06

İngiltere'den 'Rusya ile savaş' açıklaması

İngilitere Genelkurmay Başkanı, Rusya ile savaşa hazır olunması gerektiğini açıkladı.İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Doğu Avrupa'daki son gerilimlerin ardından İngiliz ordusunun Rusya'yla savaşa hazır olması gerektiğini vurguladı. Carter, sınırda yaşananlar için "Rusya'nın istikrarsızlaştırma oyunlarından biri" dedi.

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İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, BBC'ye yaptığı açıklamada, göçmenleri Avrupa Birliği (AB) sınırlarına itme fikrinin Rusya'nın istikrarsızlaştırma oyunlarından biri olduğunu söyledi.

Belarus ve Ukrayna sınırlarında yaşananların Rus hükümeti tarafından "yıllarca devam eden türden klasik dikkat dağıtıcı" eylemler olduğunu ifade eden Carter, bu gerilimlerin bir savaşa dönüşüp dönüşemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Bilmiyorum. Bence tetikte ve caydırıcılığımızdan emin olmalıyız" dedi.

Olası bir savaşa karşı NATO ittifakının içindeki birlikten de emin olmaları gerektiğini dile getiren Carter, "(NATO'da) Ortak tutumumuzda herhangi bir boşluk oluşmasına izin vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya Doğu Avrupa'da büyük bir tehdit haline geldi"

Carter, Sky News kanalına yaptığı açıklamada ise göreve başladığı 8 yıl öncesine göre Rusya'nın Doğu Avrupa'da daha büyük bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Carter, Rusya ile bir savaş olmamasını "umduğunu" ve Moskova'nın da bir savaş istediğine inanmadığını ancak NATO'nun olası bir savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.
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