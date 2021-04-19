İngiltere'den Rusya ve Çin'e karşı yeni bir yasa hazırlığında









The Times’ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe’nin 11 Mayıs yapacağı konuşmasını kullanarak, ‘düşman devletlerle’ mücadeleye yönelik bir yasa tasarısını duyuracak. Yasa ile İngiltere’de yabancı hükümetler adına çalışan tüm kişiler kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Böylelikle İngiltere’nin ulusal çıkarlarını tehdit eden casusların sınırdışı edilmesi ve cezalandırılmasına yönelik yasanın kapsamı genişletilmiş olacak. Kayıt yaptırmamaksa suç sayılacak.





Yeni yasanın getirilmesinin istenmesinin arkasındaki gerekçe olarak da Moskova ve Pekin’in eylemleri gösteriliyor.





İngiltere’deki tasarı ABD’de yürürlükteki, yabancı ajanların Adalet Bakanlığı’na kayıt yaptırması ve dönemsel olarak faaliyetleri hakkında rapor sunmasının zorunlu olduğu yasa ile benzer bir plana dayalı. Söz konusu yasa, danışmanlar, gazeteciler dahil olmak üzere başka devletlerin çıkarlarını temsil eden herkes için geçerlilik taşıyor.





İngiltere hükümeti ayrıca devlet sırlarıyla ilgili yasa üzerinde düzenlemeye gitmeyi planlıyor. Düzenleme ile başka devletler adına faaliyet gösteren siber suçlular da dahil olmak üzere, İngiltere’nin ulusal çıkarlarına zarar verme girişimlerinde bulunan yabancıların da yasadan etkilenmesi amaçlanıyor. Zira bu yasa şu anda sadece yurtdışında bulunan İngiltere vatandaşlarını kapsıyor.





Bununla birlikte, kanundaki ‘modası geçmiş’ olarak nitelendirilen bazı terimlerin de değiştirilmesi planlanıyor. Yasada şu an ‘düşman için doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olabilecek şema, plan ve modelin’ çalınması suç sayılıyor. Bu ifadenin ‘yabancı devletlere faydalı olabilecek belge, bilgi veya herhangi bir şeyin’ çalınması olarak değiştirilmesi hedefleniyor.