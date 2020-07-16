İngiltere'den Rusya'ya ağır suçlama

İngiltere, Rus bilgisayar korsanlarının, korona virüsü (Covid-19) aşı çalışmalarını sürdüren organizasyonları hedef aldığını iddia etti.







BBC Türkçe’nin haberine göre, İngiltere’nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) yetkilileri, korsanların, Rus istihbarat servisine bağlı olarak çalıştıklarından da “neredeyse emin” olduklarını açıkladı.





Korsanların, zararlı yazılım kullanarak, Covid 19 aşısının gelişimi ile ilgili bilgi hırsızlığı yapmaya çalıştığı öne sürüldü.NCSC’nin operasyonlar müdürü olan Paul Chichester, veri hırsızlığı çabasını “alçaklık” olarak tanımladı.





İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da “Rus istihbarat örgütlerinin, salgınla mücadele eden çalışmaları hedef alması kabul edilemez” diye konuştu.





RUSYA: BU TÜR GİRİŞİMLERLE İLGİMİZ YOK





Rusya ise aşı çalışmalarının bilgi hırsızlığı amaçlı olarak hedef alındığı iddiasını reddetti.Tass haber ajansına konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov, “İngiltere’deki klinikleri kimlerin hacklemeye çalıştığı hakkında bilgimiz yok ama şunu söyleyebilirim ki, Rusya’nın bu tür girişimlerle ilgisi yok” dedi.





Konu ile ilgili olarak İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, Kanada İletişim Güvenliği Kurumu ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Siber Güvenlik Altyapısı Ajansı ve Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) da uyarı yayımladı.