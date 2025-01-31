Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'den şok uygulama: Erdoğan bile vize almazsa giremeyecek /31 Ocak 2025 10:44

İngiltere'den şok uygulama: Erdoğan bile vize almazsa giremeyecek

İngiltere yeni bir kararla artık diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyecek. Yeni uygulama 11 Mart'tan itibaren başlayacak. Bu tarihten itibaren bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve hatta Cumhurbaşkanı bile İngiltere'ye giderken vize almak zorunda kalacak.

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Gri ve yeşil pasaportun ardından diplomatik pasaporta da vize geliyor. İngiltere'nin yeni kararı, 11 Mart'ta uygulanmaya başlanacak. Diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşları artık vize alarak İngiltere'ye girebilecek. Diplomatik pasaport, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve Cumhurbaşkanı gibi üst düzey görevlerde bulunan isimlere veriliyor. Hak sahiplerinin eş ve çocuklarına da diplomatik pasaport veriliyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi bir yazı ile TBMM’ye bildirdi. İngiliz vizesinde tek istisna “Resmi görevle gidecek bakanlar” olarak bildirildi.

90 GÜNE KADAR MUAFİYET SONA ERİYOR
Diplomatik pasaport sahipleri bugüne kadar 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla İngiltere seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyordu. İngiltere, vize talep eden her Türk vatandaşından istisnasız parmak izi de alıyor. Bugüne kadar sadece ABD, Kanada ve Suudi Arabistan diplomatik pasaport sahiplerinden vize istiyordu.

‘Vize başvuru formu’ da 18 Şubat tarihinden itibaren İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları tarafından diplomatik pasaport sahiplerinin kullanımına açılacak.



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