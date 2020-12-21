İngiltere'den sonra Güney Afrika'da da mutasyonlu koronavirüs tespit edildi

İngiltere’den sonra Güney Afrika’da da daha hızlı yayılan bir Kovid-19 türünün tespit edildiği açıklandı. Mutasyonlu virüsün İngiltere’dekinden farklı bir tür olduğu tahmin ediliyor.





Güney Afrika’nın bilim kurulundan, bulunan türe ilişkin yapılan açıklamada tespit edilen mutasyonlu virüs hakkında konuşmak için erken olduğu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğu bildirildi.





Salgın nedeniyle kurulan danışma kurulunun üyelerinden Prof. Dr. Salim Abdool Karim, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutasyona uğramış virüs hakkında konuşmak için erken olduğunu, ancak ilk verilerin, bu virüsün bir öncekinden daha hızlı yayıldığını ortaya koyduğunu söyledi.





Mutasyona uğramış virüsün daha ölümcül olduğuna ilişkin bir bulguya henüz ulaşılmadığını aktaran Karim, Güney Afrika’nın ikinci dalgada çok daha fazla vakayla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.





Ülkede “501.V2” olarak adlandırılan yeni tip koronavirüs mutasyonuna ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, veriler de Dünya Sağlık Örgütüyle (DSÖ) paylaşılmaya başlandı.





Mutasyona uğramış virüsün, İngiltere’de ortaya çıkan türüyle bağlantısının olmadığı tahmin ediliyor.