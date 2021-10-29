İngiltere'den sürpriz 'kırmızı liste' kararı

İngiltere'nin ülkeye gelişte otel karantinasını zorunlu tuttuğu kırmızı listede hiçbir ülke kalmadı. Ancak sistem ortadan kalkmış değil; riskli durumun görüldüğü ülkeler yeniden kırmızı listeye eklenebilecek.





BBC Türkçe'nin haberine göre böylece tüm Covid-19 aşıları tamamlanmış yolcular da artık Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Peru, Panama, Haiti ve Venezuela'dan İngiltere'ye vardıklarında otel karantinasına girmek zorunda kalmayacak.





Ancak kırmızı liste uygulaması tamamıyla kaldırılmadı. Hükümet, böylece riskli gördüğü bir ülkeyi güncelleme sırasında yeniden kırmızı listeye koyabilecek.





Son kalan 7 ülkenin de listeden çıkarılması Birleşik Krallık'ın dört bölgesinden üçünde, İngiltere, Galler ve İskoçya'da Pazartesi gününde uygulamaya konulacak. Kuzey İrlanda'nın da yakın zamanda kararı uygulamaya alacağını açıklaması bekleniyor.





İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, kararın "seyahat sektörü ve bu sektörde çalışanlar için büyük bir teşvik olacağını" söyledi:





"Bu kararı şu anda verebiliyoruz çünkü endişe ettiğimiz yeni varyantlar artık üst düzey tıp danışmanlarımız için endişe verici kategorisinde sayılmıyor."





Ulaştırma Bakanlığı da "Delta varyantı artık dünya genelinde birçok ülkede baskın varyant. Bu da bilinen varyantların Birleşik Krallık'a girişlerde yaratacağı riski azaltıyor ve hükümet de bu yedi ülkeyi kırmızı listeden kararlı bir şekilde çıkarabiliyor" açıklaması yaptı.





İngiltere, diğer ülkelerden gelenlerin kendi belirledikleri yerlerde karantinaya girmek zorunda kalmaması için kabul ettikleri aşıların da sayısını artırdı. Artık 135'ten fazla bölgede ve ülkede vurulan aşılar kabul edilecek.





Tüm bu değişimleri Pazartesi günü yerel saatle sabah 4'te uygulamaya konulacak.









