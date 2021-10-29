Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'den sürpriz 'kırmızı liste' kararı /29 Ekim 2021 14:52

İngiltere'den sürpriz 'kırmızı liste' kararı

İngiltere'nin 17 Mayıs'tan beri yürürlükte olan trafik ışığı uygulamasında kırmızı listede son kalan 7 ülke de Pazartesi itibariyle listeden çıkıyor.

SHABER3.COM

İngiltere'nin ülkeye gelişte otel karantinasını zorunlu tuttuğu kırmızı listede hiçbir ülke kalmadı. Ancak sistem ortadan kalkmış değil; riskli durumun görüldüğü ülkeler yeniden kırmızı listeye eklenebilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre böylece tüm Covid-19 aşıları tamamlanmış yolcular da artık Ekvador, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Peru, Panama, Haiti ve Venezuela'dan İngiltere'ye vardıklarında otel karantinasına girmek zorunda kalmayacak.

Ancak kırmızı liste uygulaması tamamıyla kaldırılmadı. Hükümet, böylece riskli gördüğü bir ülkeyi güncelleme sırasında yeniden kırmızı listeye koyabilecek.

Son kalan 7 ülkenin de listeden çıkarılması Birleşik Krallık'ın dört bölgesinden üçünde, İngiltere, Galler ve İskoçya'da Pazartesi gününde uygulamaya konulacak. Kuzey İrlanda'nın da yakın zamanda kararı uygulamaya alacağını açıklaması bekleniyor.

İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, kararın "seyahat sektörü ve bu sektörde çalışanlar için büyük bir teşvik olacağını" söyledi:

"Bu kararı şu anda verebiliyoruz çünkü endişe ettiğimiz yeni varyantlar artık üst düzey tıp danışmanlarımız için endişe verici kategorisinde sayılmıyor."

Ulaştırma Bakanlığı da "Delta varyantı artık dünya genelinde birçok ülkede baskın varyant. Bu da bilinen varyantların Birleşik Krallık'a girişlerde yaratacağı riski azaltıyor ve hükümet de bu yedi ülkeyi kırmızı listeden kararlı bir şekilde çıkarabiliyor" açıklaması yaptı.

İngiltere, diğer ülkelerden gelenlerin kendi belirledikleri yerlerde karantinaya girmek zorunda kalmaması için kabul ettikleri aşıların da sayısını artırdı. Artık 135'ten fazla bölgede ve ülkede vurulan aşılar kabul edilecek.

Tüm bu değişimleri Pazartesi günü yerel saatle sabah 4'te uygulamaya konulacak.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'den sürpriz 'kırmızı liste' kararı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:24:13