İngiltere'den Taliban ile ilk temas

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ilk kez İngiltere yetkilileriyle diplomatik temasta bulundu. Afganistan'a hareket eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın özel elçisinin Taliban liderleriyle görüştü.







ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Ağustos ortasında başkent Kabil'e girip ülke yönetimini eline alan Taliban ilk kez İngiltere'den gelen yetkililerle görüştü. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Johnson'un Afganistan Yüksek Temsilcisi Simon Gass'ın Taliban yetkilileriyle 'insani krizi' konuştuğu ifade edildi.





'AZINLIK VE KADIN HAKLARI DA KONUŞULDU'





Taliban'ın lider kadrolarından Amir Han Muttaki, Molla Abdülgani Baradar ve Abdülselam Hanafi gibi isimlerle temasta bulunan Gass'ın 'Afganistan'ın terörizm için bir kuluçka merkezi haline gelmemesi için yapılabilecekleri ele aldığı' bilgisi paylaşıldı. Ülkeyi terk etmek isteyenler için sürekli açık bir tahliye hattı ihtiyacının masada olduğunu aktaran Bakanlık, Afganistan'da 'azınlıklara yönelik tutum ile kadınların, kız çocukların haklarının da gündeme getirildiğini' söyledi.





Uzun yıllardır Afganistan'da asker bulunduran İngiltere de güçlerini ABD ile birlikte ülkeden tahliye etmişti.