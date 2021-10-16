Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den tartışmalı karar /16 Ekim 2021 16:43

İngiltere'den tartışmalı karar

Corona virüsü salgını ile birlikte birçok belirsizliğin yaşandığı günümüzde İngiltere'de yeni bir tartışma başladı.İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, corona virüsü aşısı olmayanlara hayat sigortası yapılmayacağını ya da bazı haklardan faydalanamayacağını yazdı.

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“Covid-19 aşısı yoksa, hayat sigortası da yok” başlığıyla duyurulan haberde, “Yaşlılar ya da Covid-19 bulaşabilecek kişilere aşı olmamaları durumunda yaşam sigortası yapılmayabilir. Bu durum İngiltere’de 3.7 milyon insanı etkiliyor” ifadesi kullanıldı.

Salgının başlamasından beri sigorta şirketlerinin risk grubundakilere yaşam sigortası, gelir garantisi ya da ağır hastalık ürünlerine yönelik sigorta  yaptırmadığına dikkat çeken The Times, “Görüş aldığımız üç sigorta şirketi, iki aşı yapılması durumunda bu konunun çözüme kavuşabileceğini söyledi. L&G, Scottish Widows ve Guardian 1821 isimli şirketler iki doz aşı olma şartı getireceğini aktardı. Sigortacılar kişilerin 70 yaşın üzerinde olup olmadığına ya da resmi kurumlar tarafından ciddi kalp hastalığı böbrek yetmezliği, astım gibi hastalıkları olup olmadığına göre sigorta verebilecek” yorumunu yaptı.

HASTA OLANLARIN BAŞVURUSU ASKIDA

Öte yandan İngiliz Sigortacılar Derneği de bir açıklama yaptı. Kurum, “Aşılama mevcut poliçeyi etkilememeli fakat yeni poliçeler öncesinde sorulabilir” açıklamasını yaptı.

The Times, salgından önce 70 yaşın üzerindeki şeker hastalarının rahatlıkla sigorta yapabildiğini de hatırlatarak, “Salgın başladığından beri bütün sigortacılar corona virüsü formlarını başvuru formlarına ekledi. Eğer başvuran kişide Covid-19 varsa sigortacı bu başvuruyu askıya aldı ve bu hastalığın uzun vadeli etkileri olup olmadığına baktı” yorumuna yer verdi.

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