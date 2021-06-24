Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'den Türkiye ile ilgili 'kırmızı liste' kararı /24 Haziran 2021 23:42

İngiltere'den Türkiye ile ilgili 'kırmızı liste' kararı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'den gelenlerin 10 boyunca bedelini kendilerinin ödediği otellerde karantinada kalmaları yönündeki kararda bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.

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İngiltere, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında seyahat kısıtlamalarının belirlendiği listede Türkiye'yi kırmızı listede tuttu. Buna göre Türkiye'den ülkeye gelenler 10 boyunca bedelini kendilerinin ödediği otellerde karantinada kalacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Buna göre, Eritre, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Moğolistan, Tunus ve Uganda "kırmızı listeye" eklendi. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşlarına ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantina uygulanacak.

Malta, İspanya'ya bağlı Balear Adaları, Portekiz'e bağlı Maderia Adası ve Barbados'un da dahil olduğu Karayip Adaları "yeşil listeye" alındı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grannt Shapps, bu yaz uluslararası seyahati tekrar açmak için çabalarının devam ettiğini, "sarı listede" yer alan ülkelerden gelen yolculardan 2 doz Covid-19 aşısını yaptıranları karantinadan muaf tutmayı değerlendirdiklerini kaydetti.

İngilizlerin tatile gittiği ülkeler arasında ön sıralarda yer alan İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan "sarı listede" yer alırken, Türkiye 12 Mayıs'tan bu yana "kırmızı listede" bulunuyor.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.
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