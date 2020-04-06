İngiltere'den Türkiye'ye seyahat uyarısı





İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Corona virüsü nedeniyle Türkiye’ye seyahat konusunda vatandaşlarını uyaran bir açıklama yayınladı Açıklamada “Ülkeler Covid-19 salgınıyla mücadeleye seyahat ve sınır kapatma gibi kısıtlamalarla devam ederken Dışişleri Bakanlığı İngiltere vatandaşlarına çok önemli olmayan durumlar dışında tüm seyahatlerini durdurmalarını tavsiye ediyor. Ülkelerin ya da bölgelerin hepsi haber vermeden seyahat yasakları getirebilir. Eğer İngiltere’de yaşıyor ve an itibariyle yurt dışına seyahat ediyorsanız hala ticari uçuşlar mevcutken geri dönmeniz kuvvetle tavsiye edilir. Birçok hava yolu şirketi uçuşlarını durduruyor ve çok sayıda havaalanı kapatılarak uçak seferleri engelleniyor’’ ifadeleri kullanıldı.