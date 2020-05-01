İngiltere'den vatandaşlarına 'Türkiye' uyarısı

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan haberde, İngiliz turistlere Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve İspanya gibi turizm ülkelerine gitme konusunda çeşitli bilgi ve tavsiyerler verildi.







Corona virüsü salgınını yavaş yavaş atlatmaya başlayan bazı Avrupa ülkeleri yaz döneminde turizm kaynağını kaybetmemek için çalışmalara başladı.





İtalya ve İspanya’da çeşitli tatil beldelerinde corona virüsü salgınından etkilenmemek için çeşitli kampanyalar yapılmaya ve tedbirler alınmaya başlamıştı.





TÜRKİYE’DEKİ SON DURUM ANLATILDI





Yaz döneminde Avrupa’daki sıcak denizleri en çok tercih eden ve gittikleri ülkelerde ekonomik katkı sağlayan İngiliz turistlere ise İngiliz medyası tarafından uyarılarda bulunuldu.





Sosya mesafenin önemine dikkat çekilen uyarılarda Türkiye ile ilgili turist sertifikasına vurgu yapıldı. İngilizlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın otellerden istediği corona tedbirlerine uyum sertifikası da anlatıldı.





Haberde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Türkiye’deki durum mayısın ikinci haftasında normalleşmeye başlayacak” ifadesi yer aldı.





Türkiye’nin yurt dışından gelecek olan turistler için istediği ‘corona virüsü yoktur’ sertifikası ile ilgili bilgilerin verildiği haberde komşu Yunanistan’da da yeni kuralların uygulamaya konulduğu belirtildi.





Oteller, sahiller, havuzlar, kahvaltı alanları ve tur otobüslerinde yeni kuralların uygulanacağı Yunanistan için turizm işletmelerinin temmuz ayında açılmasının iyi bir haber olacağı ifade edildi.