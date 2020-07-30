İngiltere'nin araç üretiminde yüzde 50'ye yakın düşüş

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, üretim Haziran ayında yıllık %48.2 gerileyerek 56 bin 594 oldu.







Nisan ayında üretim %99.7 düşüşle sadece 197 olmuş ve tarihin en düşük üretim rakamını görmüştü.





Mayıs ayında düşüş %95.4 olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayında üretim 109 bin 226 seviyesindeydi. İç piyasaya üretim %63,8 düşüşle 6 bin 670 oldu. İhracat %45.0 düşüşle 49 bin 924 olarak gerçekleşti. İhracatın toplam üretim içindeki payı %88.2 seviyesine geldi.