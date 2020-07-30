Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'nin araç üretiminde yüzde 50'ye yakın düşüş /30 Temmuz 2020 10:36

İngiltere'nin araç üretiminde yüzde 50'ye yakın düşüş

İngiltere'de Covid-19 salgını nedeniyle Nisan ayından bu yana rekor düşüş gösteren araç üretimi, Haziran ayında az da olsa toparlanmasına rağmen yüksek oranlı düşüşünü sürdürdü.

SHABER3.COM

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, üretim Haziran ayında yıllık %48.2 gerileyerek 56 bin 594 oldu.

Nisan ayında üretim %99.7 düşüşle sadece 197 olmuş ve tarihin en düşük üretim rakamını görmüştü.

Mayıs ayında düşüş %95.4 olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayında üretim 109 bin 226 seviyesindeydi. İç piyasaya üretim %63,8 düşüşle 6 bin 670 oldu. İhracat %45.0 düşüşle 49 bin 924 olarak gerçekleşti. İhracatın toplam üretim içindeki payı %88.2 seviyesine geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiltere'nin araç üretiminde yüzde 50'ye yakın düşüş Sonraki Haber >>

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:09