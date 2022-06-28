Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'nin büyük otel zinciri Rusya'yı terk etti /28 Haziran 2022 23:17

İngiltere'nin büyük otel zinciri Rusya'yı terk etti

İngiltere merkezli, Holiday Inn'i de şemsiyesi altında bulunduran otel zinciri IHG yönetiminin Rusya'daki faaliyetini sonlandırma karar aldığının duyurulduğu belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İngiltere merkezli, Holiday Inn'in sahibi otel zinciri IHG, Ukrayna'daki özel askeri operasyon sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki faaliyetini sonlandırdığını duyurdu.

Holiday Inn, Crowne Plaza ve HUALUXE gibi markaların sahibi olan İngiltere merkezli IHG (InterContinental Hotels Group), Rusya'daki tüm operasyonlarına son verme kararı aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda gelişen İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği (AB) yaptırım rejimleri ve orada faaliyet göstermenin devam eden ve artan zorluklarıyla tutarlı olarak Rusya'daki tüm operasyonları durdurma sürecindeyiz. Bunu yaparken, insanlarımıza ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara özen gösterme taahhüdümüz doğrultusunda Rusya ve Ukrayna'daki ekiplerimizi desteklemeye odaklanmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dah önce IHG, Rusya'da gelecekte yapacağı yatırımları, geliştirme faaliyetlerini ve yeni otel açılışlarını askıya aldığını duyurmuş ve Ukrayna'daki özel askeri operasyondan sonra mart ayında Moskova ofisini kapatmıştı.

Şirket ayrıca, Rusya'da kendi markasıyla faaliyet yürüten 28 otelin sahibiyle, mevcut sözleşmelerin akıbeti hakkında görüşmeleri sürdürüyor.

IHG, Rusya'dan çekilme kararı alan ilk otel zinciri değil. Bu yılın başında Marriott ve Hilton gibi büyük oteller, çeşitli restoran ve mağaza zincirleri, bankalar, teknoloji ve enerji şirketleri ya Rusya'daki faaliyetini askıya almış ya da ülkeden tamamen çekilmişti.


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