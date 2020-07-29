Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi MI6'in yeni başkanı oldu /29 Temmuz 2020 20:41

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi MI6'in yeni başkanı oldu

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in yeni başkanı oldu. Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

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İngiltere’nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un İngiliz dış istihbarat servisi MI6’in yeni başkanı olarak atandığı bildirildi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson’un İngiltere’nin dış istihbarat servisi MI6’in yeni başkanı olarak Richard Moore’u atadığı belirtildi.

Halen İngiltere Dışişleri Bakanlığında “Politik Direktörlük” görevini yürüten Moore’un görevine sonbaharda başlayacağı kaydedildi.Moore, 2014-2017’de İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6’te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.Akıcı Türkçe kounuşan Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya’da görev yaptı.
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