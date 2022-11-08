Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'nin Tayvan adımı, Çin'i kızdırdı /08 Kasım 2022 10:58

İngiltere'nin Tayvan adımı, Çin'i kızdırdı

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Greg Hands'in Tayvan'la ticari ilişkileri geliştirmek üzere bu ülkeye gidecek olması, Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin'i kızdırdı.

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Bakan Hands'in, 25'inci Birleşik Krallık-Tayvan Ticaret Görüşmeleri kapsamında ülkeye düzenleyeceği iki günlük ziyarette Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in yanı sıra ticaret başmüzakerecisi John Deng ve Ekonomi Bakanı Wang Mei-hua ile görüşeceği bildirildi.

Hands ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Kişisel olarak Tayvan'ı ziyaretim Birleşik Krallık'ın Tayvan'la ticaret bağlarını teşvik taahhüdünün açık bir işareti. Birleşik Krallık gibi Tayvan da kurallar temelindeki küresel ticaret sistemine dayanan serbest ve adil ticaretin savunucularından biri" dedi.

Ancak Hands'in yapacağı ziyaret ve öncesindeki açıklamaları Pekin yönetiminin öfkeli tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Çin'in diplomatik bağlarının bulunduğu bir ülke ile Tayvan arasında yapılacak her türlü resmi değiş-tokuşa kesin biçimde karşı olduklarını belirtti.

Sözcü "İngiliz tarafına Tayvan'la her türlü resmi değiş-tokuşu durdurması ve Tayvan'ın bağımsızlığı için ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal göndermeyi kesmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İngiltere-Tayvan ilişkileri

Tayvan İngiltere'yi demokratik bir ortak olarak görüyor ve Çin'in geçtiğimiz haftalarda Tayvan Boğazı'nda yürüttüğü savaş oyunlarına karşı Londra'nın kaygılarını bildirmesinden cesaret alarak, uluslararası örgütlere üyeliği için destek bulabilmeyi umuyor. Tayvan'ın birçok uluslararası örgüte üyeliği Çin'in itirazları nedeniyle engelleniyor.

İngiltere ise, Tayvan gibi Trans-Pasifik Ortaklık için Kapsayıcı ve Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşması (CPTPP) katılmayı umuyor. Anlaşmanın üyeleri, Avrupa Birliği'nden ayrılan ve yeni ticari ilişkiler arayan İngiltere'nin başvuru yapabilmesi konusunda şubat ayında anlaşmıştı. Anlaşmaya Çin'de katılmayı umuyor.
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