İngiltere'nin Ukrayna'ya yolladığı Gravehawk hava savunma sistemi nedir?

İngiltere ve Danimarka tarafından tasarlanan ve bir nakliye konteyneri büyüklüğünde olan Gravehawk hava savunma sistemi, "yer tabanlı hava savunması" için hava füzelerini güçlendiriyor.



Sıradan nakliye konteyneri gibi görünen yeni bir İngiliz-Danimarka hava savunma sistemi, savaş alanına gizli bir şekilde konuşlandırılabiliyor.



İngiltere hükümeti bunun Ukraynalıların zaten sahip oldukları silahları kullanabilecekleri anlamına geldiğini söylüyor.



İngiliz Kuvvetleri Yayın Servisi'ne (BFBS) göre sistem, 32 kilometreye kadar olan hedefleri vurabilen Sovyet R-73 veya AA-11 kısa menzilli havadan havaya füzeleri kullanıyor.



BFBS, depolama konteynerinin en üst kısmında hedefleri tespit etmek için pasif kızılötesi radyasyon kullanan bir sistem olduğunu yazdı. Bu görüntüler daha sonra bir komuta modülüne iletiliyor.



Bu yılın başlarında yapılan bir hükümet açıklamasında, "Ukrayna sürekli Rus bombardımanı altındayken, Gravehawk sistemi Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirecek ve şehirlerini, birliklerini ve kritik altyapısını savunmasına olanak sağlayacaktır," denilmişti.



Ukrayna'ya verilen milyonlarca dolarlık ekipman paketinin bir parçası

Hükümet ocak ayında yaptığı açıklamada, iki prototipin Ukrayna'da test edildiğini ve 2025 yılında 15 adet daha geleceğini söyledi. Ukrayna, aralık ayında bir Rus helikopterini düşürmek için bir R-73 füzesi kullanmıştı.



Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard'a göre iki adet Gravehawk prototipinin üretilmesi ve Ukrayna'ya teslim edilmesinin maliyeti yaklaşık 7 milyon euro ve "İngiltere tarafından karşılandı."



Açıklamanın devamında Ukrayna'ya tahsis edilecek diğer 15 birimin maliyetinin 16,8 milyon euro olacağı ve İngiltere ile Danimarka arasında paylaşılacağı belirtildi.



İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre 15 Gravehawk, İngiliz hükümeti tarafından açıklanan 180,3 milyon euro askeri teçhizat paketinin bir parçası.



Duyuru binlerce insansız hava aracı, 50 zırhlı araç ve 100'den fazla Ukraynalı hava savunma timi için hava savunma teçhizatı içeriyor.