İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak ilk ara seçimi kaybetti

İngiltere'de Chester kentinde yapılan ara seçimi ana muhalefetteki İşçi Partisi kazandı. Böylece iktidardaki Muhazafakar Parti, Başbakan Rishi Sunak yönetiminde girdiği ilk ara seçimi kaybetmiş oldu.

İşçi Partisi'nin adayı Samantha Dixon oyların yüzde 61'ini alarak milletvekili seçildi.

Dixon'ın en yakın rakibi, Muhazafakar Parti'nin adayı Liz Wardlaw'ın oy oranı ise yüzde 22'de kaldı.

İşçi Partisi'nin ara seçimi kazanması beklense de, Muhazafakar Parti Chester'da önemli oranda oy kaybetti.

2019'daki genel seçimde bu seçim bölgesinde oyların İşçi Partisi yüzde 49'unu, Muhafazakar Parti ise yüzde 38'ini almıştı.

Dünkü ara seçime katılım oranı ise yüzde 41 oldu.

Samantha Dixon, zafer konuşmasında, "Chester halkı net şekilde, Rishi Sunak'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin artık ülkeyi yönetme yetkisine sahip olmadığını söyledi" dedi.



İşçi Partisi Chester Milletvekili Christian Matheson "cinsel istismarla" suçlanmış, Parlemento bünyesinde oluşturulan bağımsız heyet Matheson'ın milletvekilliğinin askıya alınmasını tavsiye etmişti.





Bunun üzerine Matheson istifa etmiş, Chester'da ara seçim kararı alınmıştı.





Muhazafakar Parti'nin 23 Haziran'da yapılan ara seçimlerde Wakefield'de İşçi Partisi'ne, geleneksel olarak güçlü olduğu Tiverton and Honiton'da da Liberal Demokrat Parti'ye kaybetmesi sonrası, dönemin parti lideri ve başbakanı Boris Johnson'a istifa baskıları artmıştı.





7 Temmuz'da Johnson, 20 Ekim'de de onun yerine parti lideri seçilen Liz Truss istifa etmiş; Rishi Sunak 24 Ekim'de Muhafazakar Parti lideri, 25 Ekim'de de İngiltere Başbakanı olmuştu.