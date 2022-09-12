İngiltere'nin yeni kralının sosis parmakları endişe kaynağı oldu: 3. Charles hasta mı?

Kral 3. Charles’ın şişmiş parmakları ve kırmızı ellerinin fotoğrafları, son günlerde annesi Kraliçe Elizabeth'in yasını tutanlarla el sıkışırken ve kalabalıklara el sallarken endişe kaynağı oldu.



Sosyal medyada pek çok kişi, 3. Charles’ın parmaklarını sosise benzeterek fotoğraflarını paylaştı.

Normal şartlarda kadınlar erkeklerden daha fazla ödem tutmaya meyillidirler çünkü bir kadınlık hormonu olan progesteron, bu duruma neden olma eğilimindedir ve bazı kadınların adet görmeden hemen önce ayak bilekleri dahil neredeyse tüm vücutlarında şişkinlikler oluşur.

Ödemin sebebi kralın ilerleyen yaşıyla ilgili de olabilir ve ardında yatan birçok sağlık sorunu olabilir.

Yeni Kral, çok yüksek ihtimalle yaşlılıktan ve artritten kaynaklanan ödemden mustarip.

Dr. Gareth Nye, İngiliz basınına verdiği demeçte “Ödem vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmelerine neden olan bir durumdur” dedi. Peki bu ödem hangi hastalıktan kaynaklanıyor?

Peki Charles’ın hastalığı ne? Şişmiş parmaklarına ne tür bir sağlık sorunu sebep oluyor? Ve durum tehlikeli mi?

YAŞI YÜZÜNDEN BİRÇOK HASTALIĞI OLABİLİR...





Öte yandan yaşlı insanlar, uzun süre otururlarsa dolaşım bozukluğu geliştirebilirler.





Kral 3. Charles da uzun süre uçarak yolculuk yaptığında veya sıcak ülkelere seyahat ettikten sonra, birçok kez şişmiş elleri ve ayakları ile fotoğraflandı.





Kralın 'sosis parmaklarının' bir başka potansiyel nedeni de artrittir.





Artrit, vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabi bir durumdur. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilir.





ARTRİT İLK AKLA GELEN SEBEP





Artrit, 60'ların üzerindeki yaşlarda görülen bir başka yaygın sağlık sorunudur Genellikle eldeki üç ana bölgeyi etkiler - başparmak eklemi veya parmaklardaki eklemler.





Kral 3. Charles 73 yaşında tahta çıkacak… Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne İngiltere’nin yeni kralı hasta mı Doktorlar açıkladı

Dr. Gareth Nye durumu “Parmaklar genellikle sertleşir, ağrır ve şişer ve ilaçlar ağrıya yardımcı olsa da şişlik kalabilir.” diyerek tarif ediyor.









Şişmiş parmakların diğer nedenleri arasında yüksek tuzlu bir Diyet veya yüksek tansiyon için alınan özel ilaçlar olabilir.