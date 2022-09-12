İngiltere'nin yeni kralının sosis parmakları endişe kaynağı oldu: 3. Charles hasta mı?

Kralın 96 yaşındaki annesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından son fotoğrafındaki görüntüsü irdelenmiş, eldivensiz ellerindeki morluklar dikkat çekmişti.
Basına taşınan ‘kraliçenin öleceği belli miydi’ tartışmasının ardından doktorlar 2. Elizabeth’in sağlığıyla ilgili birçok yorum yaptılar.
İngiltere’de 3. Charles sadece birkaç gündür kral, ama şimdiden parmakları da dahil olmak üzere her türlü konuda yoğun bir incelemeye tabi tutulmaya başladı. Yeni hükümdarın elleriyle ilgili sıra dışı bir detay, internette hareketli bir tartışmaya yol açtı.
Kral 3. Charles’ın şişmiş parmakları ve kırmızı ellerinin fotoğrafları, son günlerde annesi Kraliçe Elizabeth'in yasını tutanlarla el sıkışırken ve kalabalıklara el sallarken endişe kaynağı oldu.
SOSİSE BENZETİLDİ
Sosyal medyada pek çok kişi, 3. Charles’ın parmaklarını sosise benzeterek fotoğraflarını paylaştı.
KRAL 3. CHARLES HASTA MI?
Peki Charles’ın hastalığı ne? Şişmiş parmaklarına ne tür bir sağlık sorunu sebep oluyor? Ve durum tehlikeli mi?
Dr. Gareth Nye, İngiliz basınına verdiği demeçte “Ödem vücudun uzuvlarda, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmelerine neden olan bir durumdur” dedi. Peki bu ödem hangi hastalıktan kaynaklanıyor?
Yeni Kral, çok yüksek ihtimalle yaşlılıktan ve artritten kaynaklanan ödemden mustarip.
Ödemin sebebi kralın ilerleyen yaşıyla ilgili de olabilir ve ardında yatan birçok sağlık sorunu olabilir.
Normal şartlarda kadınlar erkeklerden daha fazla ödem tutmaya meyillidirler çünkü bir kadınlık hormonu olan progesteron, bu duruma neden olma eğilimindedir ve bazı kadınların adet görmeden hemen önce ayak bilekleri dahil neredeyse tüm vücutlarında şişkinlikler oluşur.
YAŞI YÜZÜNDEN BİRÇOK HASTALIĞI OLABİLİR...
Öte yandan yaşlı insanlar, uzun süre otururlarsa dolaşım bozukluğu geliştirebilirler.
Kral 3. Charles da uzun süre uçarak yolculuk yaptığında veya sıcak ülkelere seyahat ettikten sonra, birçok kez şişmiş elleri ve ayakları ile fotoğraflandı.
Kralın 'sosis parmaklarının' bir başka potansiyel nedeni de artrittir.
Artrit, vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabi bir durumdur. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilir.
ARTRİT İLK AKLA GELEN SEBEP
Artrit, 60'ların üzerindeki yaşlarda görülen bir başka yaygın sağlık sorunudur Genellikle eldeki üç ana bölgeyi etkiler - başparmak eklemi veya parmaklardaki eklemler.
Kral 3. Charles 73 yaşında tahta çıkacak… Parmaklarındaki şişliklerin nedeni ne İngiltere’nin yeni kralı hasta mı Doktorlar açıkladı
Dr. Gareth Nye durumu “Parmaklar genellikle sertleşir, ağrır ve şişer ve ilaçlar ağrıya yardımcı olsa da şişlik kalabilir.” diyerek tarif ediyor.
Şişmiş parmakların diğer nedenleri arasında yüksek tuzlu bir Diyet veya yüksek tansiyon için alınan özel ilaçlar olabilir.