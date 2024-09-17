Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'ye Brexit şoku! /17 Eylül 2024 13:17

İngiltere'ye Brexit şoku!

İngiltere-AB ticaretinde Brexit sonrası sert düşüş ortaya çıktı. Merkezi Birmingham'da bulunan Aston Business School tarafından hazırlanan "Brexit Sonrası İngiltere Ticareti" başlıklı raporda ticaretteki daralmanın nedenleri incelendi.

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İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaretin Brexit'in ardından sert düşüş gösterdiği belirlendi.

Merkezi Birmingham'da bulunan Aston Business School tarafından hazırlanan "Brexit Sonrası İngiltere Ticareti" başlıklı rapora göre, aylık veriler değerlendirildiğinde, İngiltere'nin AB'ye ihracatı 2021-2023 döneminde yüzde 27 gerilerken AB'den ithalatı da yüzde 32 düştü. Ticaretteki daralma, ihraç edilen ürünlerin çeşitliliği ve yoğunluğunun gerilemesinden kaynaklandı.

Yıllık bazdaki verilere göre ise ihracat yüzde 17, ithalat yüzde 23 azaldı.

Bu kapsamda, Brexit nedeniyle 30 Aralık 2020'de İngiltere ve AB arasında imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması, ihracat ve ithalatı etkileyen sektörlerde aksaklıklara yol açtı.

YAPISAL DEĞİŞİKLİK İŞARETİ
Ticaretteki gerileme 2023'te etkisini daha sert şekilde hissettirirken, rapora göre bu durum, İngiltere-AB ticari ilişkilerinde Brexit sonrası geçişin sadece kısa vadeli bir aksaklık olmadığına ve devam edecek daha derin yapısal değişikliklere işaret ediyor.
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