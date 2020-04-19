İngiltere'ye gönderilecek ekipmanlar ertelendi

Sky News’ün haberinde İngiliz sağlık çalışanları için hayati bir öneme sahip olan koruyucu ekipmanların bugün gelmesinin beklendiği fakat bunun gecikeceği açıklandı.







BUGÜN İNGİLTERE'YE YOLLANACAKTI





Corona virüsüyle mücadele sürecinde, her gün bilgilendirme toplantısı yapan İngiliz hükümeti adına, açıklamalarda bulunan İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, yaptığı son açıklamasında sağlık personelinde uzun süredir devam eden kişisel koruma malzemesi eksikliğine ilişkin gelen sorulara, "Türkiye’den ‘çok büyük bir yardım malzemesi paketi’ gelecek" şeklinde yanıt vermişti.





Öte yandan Jenrick, Türkiye’nin göndereceği 84 tonluk sağlık malzemesinin Pazar günü İngiltere’ye ulaşacağını ifade etmişti.