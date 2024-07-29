İngiltere'yi alarma geçiren bıçaklı saldırı

İLKOKUL KAPILARINI KİLİTLEDİ

Yakınlardaki bir ilkokul, saldırı sırasında öğle arasındaydı ve olayın duyulmasının ardından kapılara kilit vuruldu. Kings Meadow İlkokulu tarafından yapılan açıklamada tüm çocukların güvende olduğu belirtildi.

ÖNCE SİREN SESİ SONRA HELİKOPTER…

Mahalle sakini bir kadın, yerel gazete Echo’ya, "Sanırım saat 12'yi 20 geçiyordu ve bir sürü siren sesi duyduk ve sonra yukarıda bir helikopter dönmeye başladı" dedi.

İngiltere’nin kuzey batısındaki Merseyside Eyaleti’ne bağlı Southport kentinde bir saldırgan, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi bıçakla yaraladı.Merseyside polisinin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"Bu sabah, (29 Temmuz Pazartesi günü) meydana gelen olayın ardından acil servis ekipleri bölgeye ulaştı. Saat 11.50 sularında Hart Street'teki bir evden bıçaklanma ihbarı aldık. Olay yerinde çok sayıda yaralıyla karşılaşıldı. Polis bir erkeği gözaltına aldı ve bir bıçak ele geçirdi. Şüpheli polis karakoluna götürüldü. Halka yönelik daha geniş bir tehdit söz konusu değildir."Yaralılar ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.Polisi arayan kişilerden biri olan sokaktaki bir işletmenin sahibi Colin Parry, altı ya da yedi genç kızın bıçaklandığını gördüğünü söyledi ve olayın "korku filminden bir sahne" gibi olduğunu aktardı.Mahalle sakini kadın, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:"Yerel WhatsApp gruplarına 'pencerelerinizi, kapılarınızı kilitleyin' mesajları doldu. Bir adamın etrafta koşuşturup insanları bıçakladığı söylendi. Hepimiz dehşete düştük, panikledik ve endişeden hastalandık. Herkes bölgedeki tanıdıklarına ulaşmaya çalışıyor. Pazartesi öğle vakti böyle bir şey nasıl olabilir anlamıyorum..."Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Yvette Cooper, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, aralarında birkaç çocuğun da bulunduğu sekiz kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırı sebebiyle 'derin endişe' duyduğunu belirtti.