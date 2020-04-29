İngiltere'yi bekleyen büyük tehlike

Kanser uzmanları, İngiltere’de yeni kanser teşhisi konan fazladan 6 bin 270 kişinin koronavirüsün neden olduğu karmaşa nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde ölebileceğini ve tüm kanser hastaları dikkate alındığında sayının 17 bin 915 olabileceğini öne sürdü.







Mevcut son istatistiklere göre, bu sayının İngiltere’de her yıl kanser hastalarına dair kaydedilen 89 bin 576 ölümde yüzde 20’lik bir artışa işaret ettiği belirtildi.





Birleşik Krallık’ta geçen iki haftada koronavirüs nedeniyle hastanede ölenlerin sayısının 21 bin 678 olduğu ve 4 bin 400’den fazla kişinin de bakım evlerinde öldüğü aktarıldı. Bu verilerle birlikte pandeminin Britanya’da yayılmaya başlamasından bu yana Kovid-19’dan ölenlerin toplamda 26 binin üstüne çıktığı ifade edildi.





Independent Türkçe'nin The Guardian’dan aktardığı habere göre, yeni araştırma pandeminin sağlığa dair daha geniş etkilerine ışık tutuyor. Macmillan Kanser Derneği, bulguları fazlasıyla endişe verici olarak değerlendirdi ve kanserin koronavirüs krizi sırasında unutulmaması gerektiğini söyledi.





İngiltere sağlık sistemi her ne kadar kanser tedavisinin “etkilenmeden devam etmesi gerektiğini” söylese de uzman doktorların kanser testleri için acil yönlendirmelerinin yüzde 76 azaldığı ve pandeminin şubatta başlamasından bu yana kemoterapi randevularının yüzde 60 düştüğü aktarıldı. Sağlık servislerinin bu hafta kanser tedavi işlemlerine devam etmeyi umsa da büyük bir birikmeyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.





University College London’ın ve Data-Can’in gerçekleştirdiği araştırmanın, sağlık sisteminin kanser tedavilerinin ve teşhis işlemlerinin ertelenmesinden nasıl etkileneceğine yönelik ilk değerlendirme olduğu belirtildi. Verilerin İngiltere genelindeki 3,5 milyondan fazla hastanın kayıtlarına dayanarak hazırlandığı ifade edildi.