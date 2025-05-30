Samanyolu Haber /Dünya / İngiltere'yi dehşete düşüren Liverpool saldırganı İngiliz çıktı /30 Mayıs 2025 13:32

İngiltere'yi dehşete düşüren Liverpool saldırganı İngiliz çıktı

Premier Lig zafer kutlamaları sırasında aracını kalabalığın üzerine süren 33 yaşındaki Paul Doyle’un İngiliz vatandaşı olduğu açıklandı. Doyle, yedi farklı suçlamayla mahkemeye çıkarıldı.

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Liverpool’da Premier Lig zafer kutlamaları sırasında aracını kalabalığın üzerine süren 33 yaşındaki Paul Doyle’un İngiliz vatandaşı olduğu açıklandı. Doyle, aralarında tehlikeli sürüş ve ağır bedensel zarara neden olmanın da bulunduğu yedi suçlamayla mahkemeye çıkarıldı.

Kutlama için trafiğe kapatılması gereken caddeye giren araç, polis engelini aşarak kalabalığın arasına daldı. Merseyside Polisi’ne göre, saldırıda 79 kişi yaralandı; bunlardan 50’si hastaneye kaldırılırken, yedi kişi ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Yaralananlar arasında sekiz aylık bir bebek ile yaşlılar da bulunuyor.

Polis yetkilileri olayın kasıtlı bir eylem olduğuna inandıklarını açıkladı. Baş Komiser Yardımcısı Jenny Sims, soruşturmanın sürdüğünü ve video kayıtları ile tanık ifadelerinin değerlendirildiğini belirtti. Sims, “Bu korkunç olay kentimizi derinden sarstı. Halkımız korkmuş ve endişeli” dedi.

Olay sırasında caddede toplanan binlerce kişi Liverpool FC’nin sezon sonu başarısını kutluyordu. Yetkililerin, aracı zamanında durduramadığı ve ambulansların olay yerine hızla ulaşmakta zorlandığı bildirildi.

Savcı Sarah Hammond, Doyle’a yönelik suçlamaların genişleyebileceğini ifade etti. Aynı gün, olay yerine 20 mil uzaklıktaki bir dans atölyesinde de üç genç kız yaralandı. Güvenlik güçleri, olayla bağlantılı olabilecek bir siber saldırı ve çevrimiçi dezenformasyon kampanyasını da araştırıyor.
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