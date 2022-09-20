Samanyolu Haber /Dünya / "İngiltere'yi Mars'a çevirirsek..." /20 Eylül 2022 21:14

"İngiltere'yi Mars'a çevirirsek..."

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, NATO'nun Kiev yönetimine desteği de sürüyor. Rusya cephesinden ise konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü askeri saldırı NATO ile Rusya arasındaki gerilimi de yeniden tırmandırdı.

Bir NATO ülkesi olmayan Ukrayna'nın saldırıya uğraması NATO üyesi ülkeler arasındaki dayanışmayı artırmıştı.

Bu duruma değinen ABD Başkanı Joe Biden ise Rusya'nın olası bir NATO ülkesine saldırısı sonrasında ise bunun tüm NATO ülkelerine yapılmış bir saldırı olarak karşılık göreceğini belirtmişti.

Bu durumu hatırlatan Rusya Devlet Duma'sı milletvekili Andrey Gurulyov'un ise çok konuşulacak bir açıklama yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Devlet Duma'sı milletvekili Andrey Gurulyov, Batı'yı ve NATO'yu naklen yayında tehdit etti. Gurulyov katıldığı programda, Rusya-Ukrayna savaşına dair endişe verici açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin eski komutan yardımcısı ve Devlet Duması Milletvekili Andrey Gurulyov, Batı ülkeleri ve NATO'ya tehditler gönderdi.

Milletvekili Gurulyov, Rusya'nın "zafer"e hazırlanması gerektiğini ifade ederek, "Eğer kazanamazsak diye bir şeyler duyuyorum. Bu bir seçenek değil, kazanacağız. Kazanacağız, kazanacağız ve bedeli ne olursa olsun hayatta kalacağız" dedi.

Gurulyov, Ukrayna'ya değinerek "Ukraynalıları ezdiğimiz için sevinmiyorum. Muhtemelen hepimiz oradaki insanları tanıyoruz. Çoğumuzun orada arkadaşları ve akrabaları var. Ama bugün her şeyi öğütmekten başka çare yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanabilmesine" ilişkin iddiaları reddeden Gurulyov, "Rusya, böyle birşeyi Ukrayna için yapmaz, çünkü halkımız eninde sonunda orada yaşamak zorunda kalacak [...] Biden tarafından karar alma merkezlerine karşı bir eylem olursa, ana karar alma merkezinin Berlin olduğunu anlamalı. Yalnızca evi donmakla kalmayacak, tüm ulusu tamamen kaos içinde olacak, bu da esasen kendi ölümü anlamına geliyor" ifadeleriyle ABD Başkanı'nı üstü kapalı tehdit etti.

Gurulyov ayrıca, "Joe Biden, ittifakın 5. maddesine göre bir tepki verileceğini söylüyor. Ancak, stratejik nükleer silahlar yerine, taktik nükleer silahlar kullanarak Britanya Adaları'nı 3 dakika içinde bir Mars çölüne çevirirsek, Madde 5'i kullanabilirler, ama kimin için? Mars çölüne dönüşen var olmayan bir ülke mi? Cevap veremeyecekler" dedi.
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