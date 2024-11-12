Samanyolu Haber /Dünya / İniş yapmaya hazırlanan yolcu uçağına silahlı saldırı /12 Kasım 2024 10:39

İniş yapmaya hazırlanan yolcu uçağına silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e giden Spirit Airlines'a ait bir uçak, Pazartesi günü inmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Uçak saldırının ardından Dominik Cumhuriyeti'ne yönlendirildi.

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İlk olarak Miami Herald gazetesinin aktardığı habere göre, konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak, bir uçuş görevlisinin hafif yaralandığını belirtti.

Yön değiştiren uçağın güvenli bir şekilde Dominik Cumhuriyeti'ne indiği aktarıldı.

Spirit Airlines sözcüsünden gelen açıklamada, "Daha detaylı değerlendirme yapılıncaya kadar Port-au-Prince ve Cap-Haïtien'deki seferlerimizi askıya aldık," ifadeleri yer aldı.

Sözcü, 951 numaralı uçağın Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalıştığı sırada gerçekleşen silahlı saldırıyı doğruladı. Ayrıca bir görevlinin hafif yaralandığı bilgisi de teyit edildi.

Sözcü, "Yapılan incelemede uçakta silah sesleriyle tutarlı hasarlar tespit edildi," dedi.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) JetBlue Airways ve American Airways firmaları, Perşembe gününe kadar Port-au-Prince'e yönelik tüm uçuşları iptal ettiklerini belirtti. Spirit Airlines da iptalleri doğruladı.

Haiti'de son dönemde havalimanlarına yönelik saldırılar artıyor.

Mart ayında siyasi bağlantıları olan çeteler, Port-au-Prince'teki havalimanının kapatıldığı bir ayaklanma başlanmıştı. Ayaklanmada 4.600 mahkum hapisten çıkarılmış ve Haiti başbakanı devrilmişti.
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