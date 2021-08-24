Samanyolu Haber /Gündem / İnönü Üniversitesi 'Taliban öğrenci' açıklaması /24 Ağustos 2021 11:30

İnönü Üniversitesi 'Taliban öğrenci' açıklaması

İnönü Üniversitesi Rektörü, üniversiteden kabul alan bir Taliban mensubu olduğu iddiası üzerine açıklama yaptı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'den canlı yayın yapan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, kendisine silahlı bir Taliban mensubunun Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söylediğini ifade emişti.

Ersoy, “Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Kendisini göstermemizi istemedi, bizimle konuştu. Yayın bittikten sonra bana kimliğiyle birlikte bir yazı gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. 'Üniversiteden kabul adım, Türkiye’de okuyacağım' dedi. Evraklarına baktım, 'Ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok' dedim. Böyle bir durumla da karşılaştık” demişti.

Gündem oluşturan konu üzerine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan kısa bir açıklama geldi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından, “Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz” açıklamasını yaptı.

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