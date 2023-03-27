İnşaat çetesi 785 kişiyi dolandırdı; emniyet ve savcılık izliyor!

İstanbul Esenyurt’ta ise herkesin bildiği ancak Emniyet ile Cumhuriyet Savcılığı’nın bir türlü harekete geçmediği skandallar yaşanıyor. Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi’nin yaptığı Fly Butik Residence isimli konut projesi iki yıl önce 25-30 kişilik bir silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından işgal edildi.



Çetenin başında ‘Çeto Başkan’ olarak bilinen Çetin Şimşek bulunuyor. Şimşek’in 2008 ile 2021 yılları arasında, “Kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, parada sahtecilik, uyuşturucu, dolandırıcılık ve tehdit” gibi çok sayıda suç kaydı var. Çetenin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda ise silahlı oldukları açık bir şekilde görülüyor.



Çete, işgal ettiği konut projesine daire sahiplerini sokmuyor. Yüzbinlerce lira para ödeyen yurttaşlar evleri tamamlanmadığı ve şantiyeye dahi giremedikleri için mağdur. Çetenin projedeki 212 konutu toplam 785 kişiye sattığı belirtiliyor. Yani bir daire yaklaşık 3-4 kişiye satıldı. Bu şekilde yaklaşık 300 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tahmin ediliyor. Çete, satılık ilanlarını hâlâ internet sitelerinde yayınlamaya devam ediyor. İki yıldır yurttaşlar göz göre göre dolandırılıyor.



AYNI YÖNTEMİ DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞ



Çetenin aynı yöntem ile Acun Kent ile Tuzla’daki Gold Life sitelerini de işgal ettiği ifade ediliyor. Çetenin içinde noterler ile tapu memurlarının da yer aldığı, sahte satışların bu şekilde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Çetenin emniyet içerisinde bazı müdürler ile de yakında olduğu, mağdurların tüm şikâyetlerine rağmen çetenin korunduğu da iddialar arasında. Hatta çetenin daha önce şantiye içerisinde bir konut mağdurunu vurduğu dahi belirtiliyor.



İKİ YILDA 300 MİLYON TL’LİK VURGUN YAPTILAR



Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi’nin sahibi Metin Uçar, “İnşaata 2015’te başladık 2017’nin sonunda yüzde 90’ını tamamladık. Bu projeye 22 milyon dolardan fazla para harcadık. Şimdi bu projede benim sahte imzam, şirketimin sahte kaşeleri ile sahte satışlar yapılıyor. Benim projemde 212 konut ile 15 dükkân yer alıyordu. Ben bu dairelerin 171’ini satmıştım ve projeyi tamamlayıp teslim edecektim. Fakat bu daireler benim tespitlerime göre toplam 785 kişiye satıldı. Emniyet, savcılar harekete geçmiyor. İki yılda en az 300 milyon TL’lik vurgun yapıldı.” dedi.



Ayrıca şirketin sahibi Metin Uçar daha önce çete üyeleri tarafından darbedildi. Uçar’ın Esenyurt Tapu Müdürlüğü ile İstanbul Noter Odası Başkanlığı’na sahte satışlara karşı önlem alınması gerektiğini belirttiği dilekçeler ise dikkate alınmadı.