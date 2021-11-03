Samanyolu Haber /Ekonomi / İnşaat devinin 170 mülkü icradan satılacak /03 Kasım 2021 12:48

İnşaat devinin 170 mülkü icradan satılacak

Türkiye inşaat sektörünün önemli oyuncularından Metal Yapı’nın dev projesindeki onlarca daire ve dükkan icradan satılacak. Satışı, 645 milyon lira alacağı bulunan Halkbank istedi.

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Bir dönem Doğa Koleji’ni de alarak adından söz ettiren Metal Yapı sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Şirket kurucusu Ömer Saçaklıoğlu’nun geçen yıl temmuz ayında vefat etmesi ile yaşanan sorunlar da giderek büyüdü.

ŞİRKETİN GÖZDE PROJESİ

Metal Yapı’nın önemli inşaatlarından biri olan Küçükçekmece’deki Blue Lake projesi icralık oldu. Projede bulunan 170 daire ve dükkan icradan satılacak. İcradan satış ihalesinin ilki bu ay yapılacak. İlk ihalede satılamayan mülkler Aralık ayındaki ihalede satılacak.

170 MİLYON LİRA

İcradan satışı istenen mülklerin değeri 170 milyon TL seviyesinde. Satışı istenen varlıklar arasında dükkan ve daireler bulunuyor. Varlıkların değeri 600 bin TL ile 5 milyon TL arasında değişiyor.

ALACAKLI KAMU BANKASI

Küçükçekmece 4. İcra Müdürlüğü dosyasında yer alan bilgilere göre, söz konusu satışı Metal Yapı'dan 645 milyon lira alacağı bulunan Halkbank istedi. Metal Yapı’nın mali sıkıntıya düşmesine neden olan alımlardan biri olarak görülen Doğa Koleji, yürütülen bir dizi görüşme sonrası İTÜ Vakfı’na satılmıştı.
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