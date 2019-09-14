İnşaat endüstrisinde devrim: Robotların yaptığı ilk ev

Üç boyutlu yazıcılar sayesinde istenen boyutta bir evi kademe kademe üreten araştırmacılar geçtiğimiz yıl ziyarete açılan yeni konsept ev tamamlandı.



İnşaat sektörünün en büyük sorunlardan biri olan zaman konusunda da çözüm üreten yeni teknolojide % 60 daha az çimentoya ihtiyaç duyuyor









Zürih yakınlarındaki üç katlı binada 3D baskılı tavanlar, enerji tasarruflu duvarlar, sahada robotlar tarafından monte edilmiş ahşap kirişler ve akıllı bir ev sistemi bulunuyor.

ETH Zürih üniversitesinde bir uzman ekibi ve dört yıl boyunca 30 endüstri ortağı tarafından geliştirilen DFAB Evi, 220 metrekare .





DFAB, dijital üretim tekniklerini kullanan ilk bina projesi değil. 2014 yılında, Çin şirketi WinSun , bir günde 10 tek katlı ev üreterek 3D baskının mimari potansiyelini gösterdi .













Ekonomik açıdan inşaat şirketleri açısından cazip olmasının yanı sıra enerji tasarrufu açısından da çok önemli. Bir BM küresel enerji raporlarına göre inşaat sektörü, dünyanın toplam enerji tüketiminin ve CO2 emisyonlarının yaklaşık% 40'ını harcıyor.









Ancak robotların inşaat sektörüne girmesinin olumsuz yanı da var. Robotlar her sektörde olduğu gibi inşaat alanında çalışan milyonlarca insanı işsiz bırakabilir.



