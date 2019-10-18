Samanyolu Haber /Ekonomi / İnşaat sektöründe 493 bin yeni işsiz /18 Ekim 2019 09:04

İnşaat sektöründe 493 bin yeni işsiz

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) inşaat sektöründe bu yıl yaşanan daralma nedeniyle 493 bin kişinin işsiz kaldığını bildirdi.

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TMB, konutta dipten dönüşün başlamakla birlikte ekonomideki belirsizlik nedeniyle konut satışlarının düşük kaldığı uyarısını da yaptı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), '2019 Yılı Beklenenden Zor Geçiyor' başlıklı İnşaat Sektörü Analizi raporunu açıkladı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, devletin bu yıl inşaat yatırımlarında tasarrufa gittiği, bunun sonucunda inşaat yatırımlarının yıllık bazda bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 16, ilk 6 ayında da yüzde 10 oranında gerilediği belirtildi.

Raporda, "Tasarrufun yanı sıra yeni başlanmış birçok projeye, sözleşmesinde öngörülenden az ödenek ayrılması da müteahhitleri zor durumda bırakmıştır" ifadelerine yer verildi.

'HEDEFLER TUTMADI'

Raporda, müteahhitlerin yurt dışında 20 milyar dolarlık proje gerçekleştirme hedefine karşılık eylül sonunda ancak 7.5 milyar dolarlık seviyeye ulaşabildiği de bildirildi. TMB raporunda inşaat sektöründeki daralma ve yaşanan sorunların bir sonucu olarak, istihdamda ciddi bir gerileme yaşandığı belirtilirken, haziran ayı itibariyle son bir yılda sektördeki istihdam kaybının 493 bine ulaştığı bilgisi verildi.

Raporda, "Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) sektörde tamamlanmaya yakın projelere finansman desteğiyle durgunluk kaynaklı istihdam kayıplarının azaltılacağının açıklanması bu çerçevede önemlidir" notu düşüldü.
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