Yaklaşan seçimler öncesinde AKP yönetiminin en çok tepki eöekn politikalarından birisi de göçmen ve sığınmacı adımları.





Bu konu nedeniyle oy kaybı yaşadığı belirtilen Erdoğan yöentiminin ise son dönemde Suriye'deki Esad rejimiyle yeniden temas kurmaya hazır olduğu ifade ediliyor.





"Suriyeli sığınmacılar geri mi gönderilecek?" sorusunu da akla getiren bu adımlar sonrasında konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise “İnşallah başarılı olurlar.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.



diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Şam yönetimiyle muhalifleri uzlaştırma planına ilişkin “İnşallah başarılı olurlar” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Şam yönetimiyle muhalifleri uzlaştırma planına ilişkin “İnşallah başarılı olurlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisinin üye katılım töreninde konuştu.İktidara gelmeleri halinde Suriye’de önce yönetimle oturacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın da bu yönde adım attığını hatırlatarak şunları söyledi: “İnşallah başarılı olurlar. Önemli olan Türkiye. Esad’la protokol yaparak Suriyelilerin güvenliği sağlanmalı. Turist olarak gelip Türkiye’yi gezebilirler.”Afganların ‘sığınmacı’ değil ‘kaçak’ olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Onları uluslararası hukuka göre İran’a vereceğiz çünkü oradan geldiler. Hangi sınırdan geldilerse oraya iade edeceğiz” dedi.