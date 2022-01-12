'İNŞALLAH BU KEZ İSPAT EDER'





İptal edilen 31 Mart 2019 seçimi için de Sn. Bakan iddialı konuşmuştu ve “Tam da bu kadar ciddi iştir.” demişti. Sonuçta 1 kişi bile ceza almadı. Sn. Bakan bu akşam da AHaber’de “ciddi” iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder. Videoyu izleyerek karar verebilirsiniz.





















































































































































































İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bakanlıktan başlatılan 'terörle iltisaklı çalışanlar' incelemesine ilişkin olarak yeni iddialarda bulundu.Soylu, soruşturmanın arkasında durarak "İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok" görüşünü savundu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Soylu'nun iddialarına sosyal medyadan yanıt vererek, "Bakan bu akşam da A Haber’de 'ciddi' iddialarda bulundu. İnşallah bu kez ispat eder" dedi.A Haber'de konuşan Soylu, İBB'nin her ay gazetecilere para verdiğini öne sürerek; "Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir" ifadelerini kullandı.Soylu, İBB'de PKK'lı isimlerin DİAYDER üzerinden işe aldığını açıklarken, DİAYDER ve YPS arasındaki ilişki konusunda da alarmda olduklarını ifade etti ve “Bu soruşturma genişleyince anlaşılıyor ki bunun bir ilgisi daha var. İBB'ye aday vereceğiz diyorlar, bunların her birinin suç kaydı var ve örgüt üyeliğinden tutuklandılar” dedi.İBB Sözcüsü Murat Ongun, Soylu'nun eski iddialarını hatırlattı.Ongun, Twitter'dan Bakan'a şöyle yanıt verdi: