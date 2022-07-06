"İnşallah Şubat, Mart’ta..."

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ ŞUBAT-MART AYLARIYLA BİRLİKTE ENFLASYONU DA KONTROL ALTINA ALMIŞ OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"





Yüksek enflasyon ve aynı şekilde artan döviz kurları vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir zam haberiyle karşılaşılırken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gelecek yılın Şubat ve Mart aylarında enflasyonu kontrol altına alacaklarını düşündüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki dönem belediye başkanlarına seslendiği toplantıda kötü ekonomik gidişata ve hayat pahalılığına değinerek, “İnsanlarımızın alım güçleri belki yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü” dedi. Erdoğan yine aynı vaatte bulunarak, "İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz" diye belirtti.ATO Congresium'da düzenlenen Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan'ın enflasyonla ilgili açıklamaları şöyle:“Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız, ödediğimiz bedeller mevcuttur. Son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığını biliyoruz. Ülkemizin imkanlarını, finansal illizyonlarda değil, istihdamda artırmak için kullanma tercihinde bulunduk. Asgari ücretler, sabit gelirlilerin gelir seviyesine arttırarak yaşadığımız sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Belediye başkanlarının maaşlarında iyileştirmenin de hayırlı olmasını diliyorum.”“Dünyanın resesyonun eşiğinde bulunması ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yönüyle büyütme esasına dayanan programımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. İnsanlarımızın alım güçleri belki yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştük. Kimseyi işsiz, aç, açıkta bırakmadık. İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.”“2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır. Evlatlarımızın ve onların çocuklarının geleceği için bu imtihanı da başarıyla vermeye mecburuz. Bunların muhasebesini ve murakebesini çeşitli zeminlerde yaptık, yapıyoruz. 2023 seçimleri anlama, öneme, hassasiyete sahiptir. Kızgınlık, kırgınlık, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir.”