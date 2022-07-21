"İnsan dişlerine sahip olan" yengeç" Instagram'da ünlü oldu

İnsan benzeri "dişleri" olan bir yengeç, kabukluların fotoğrafını paylaşan bir fotoğrafçı tarafından okyanustan koparılarak geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaşıldı. Yorumlar bölümünde korkuyla karşılanan karede, bir sıra insan dişi gibi görünen dört dişe sahip sudan çıkmış yengeç gözüküyor.





Görüntüyü paylaşan Roman Fedortsov, “Yengeçler… Yine de içlerinde çekici ve itici bir şey var. Tabiat ana denedi…” dedi.











