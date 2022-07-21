Samanyolu Haber /Teknoloji / "İnsan dişlerine sahip olan" yengeç" Instagram'da ünlü oldu /21 Temmuz 2022 09:20

"İnsan dişlerine sahip olan" yengeç" Instagram'da ünlü oldu

İnsan dişlerine benzeyen dişlere sahipmiş gibi görünen yengeç, Instagram'ın yeni fenomeni olma yolunda...

SHABER3.COM

İnsan benzeri "dişleri" olan bir yengeç, kabukluların fotoğrafını paylaşan bir fotoğrafçı tarafından okyanustan koparılarak geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaşıldı. Yorumlar bölümünde korkuyla karşılanan karede, bir sıra insan dişi gibi görünen dört dişe sahip sudan çıkmış yengeç gözüküyor.

Görüntüyü paylaşan Roman Fedortsov, “Yengeçler… Yine de içlerinde çekici ve itici bir şey var. Tabiat ana denedi…” dedi.



Newsweek'in haberine göre, Fedortsov'un Batı Rusya'da bir balıkçı teknesi üzerinde çalışırken birçok denizciyle karşılaşmasından dolayı derin deniz yaratıkları, sayfasında öne çıkan bir tema. Kuşkusuz biraz ürkütücü olsa da, bu dişli yengeç, Fedortsov'un deniz örümcekleri, Atlantik kurt balığı ve göz yiyen parazitleri içeren okyanus tuhaflıkları portföyü arasında oldukça mutlu bir şekilde oturuyor.

Dişli yengecimizin "dişleri", işlevsel kemirme araçlarından ziyade aşınma ve yıpranmanın sonucu oluşmuş olsa da, son zamanlardaki ilginç yengeç hikayelerinden birini ortaya çıkarmış durumda...
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