Samanyolu Haber /Gündem / 'İnsan Hakları Eylem Planı'nı Avrupa'nın parasıyla açıkladı /03 Mart 2021 10:35

'İnsan Hakları Eylem Planı'nı Avrupa'nın parasıyla açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 'İnsan Hakları Eylem Planı'nın AB ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen 1,2 milyon euroluk bir proje olduğu belirtildi. Proje ile ilgili Avrupa Konseyi Program Ofisi'nin internet adresinde bilgiler yer alıyor.

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Avrupa Birliği Program Ofisi tarafından finanse edilen projenin yürütücüleri arasında Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı bulunuyor.

İklim ve Çevre üzerine çalışmaları olan Önder Algedik, sosyal medya üzerinden İnsan Hakları Eylem Planı’nın AB destekli bir proje olduğunu duyurdu. Algedik, “Bingo!! İnsan Hakları Eylem Planı AB tarafından desteklenen 1,2 milyon euroluk bir proje imiş. Projenin 18 ay sürmesi ve 1 Mart 2021 tarihinde tamamlanması öngörülmekte imiş!!” ifadesini paylaştı.

Avrupa Konseyi Program Ofisi’nin internet adresinde projeyle ilgili bilgiler yer alıyor. Projenin toplam bütçesinin 1,2 milyon Avro olduğu, projenin tamamına ayrılan bütçenin 41 milyon Avro olduğu belirtiliyor. Proje bütçesinin yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 15’i ise Avrupa Konseyi tarafından karşılandığı ifade ediliyor.

1 Eylül 2019 tarihinde başlayan Projenin 18 ay sürmesi ve 1 Mart 2021 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

Projenin temel amacı, “İnsan Hakları Eylem Planının uygulanmasını ve raporlanmasını desteklemek üzere, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve yetkili Türk makamlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirerek Türkiye’de insan haklarının korunması çabalarına katkı sunmak olarak” belirtiliyor.
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