İşte İnsan Hakları Günü etkinlikleri

NECDET ÇELİK







10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde Avrupa’nın çok sayıda başkentinde Türkiye’deki hak ihlalleri protesto edilecek.





LONDRA’DA ADALET DUVARI DİKİLECEK

Londra merkezli İnsan Hakları Dayanışma Derneği (Human Rights Solidarity), İngiltere’nin 10 Numaralı Başbakanlık binası önünde ‘adalet duvarı’ adını verdiği branda pano kuracak. 2,5 metre yüksekliğe ve 10 metre uzunluğa sahip panoya, davet edilen aktivistler ve ziyaretçiler, insan hakları ve yaşanan ihlallere dair düşüncelerini yazacak. Etkinlik, yerel saatle 13:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilecek.





KHK’LIYA KATMERLİ ZULMÜN RAPORU YAYIMLANACAK

Berlin merkezli İnsan Hakları Savunucuları Derneği (Human Rights Defenders), Türkiye’de 15 Temmuz sonrası KHK’larla işten atılanların uğradığı ihlallerle ilgili rapor yayımlayacak. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanacak raporda, işlerinden edilen KHK’lıların başta piyasada iş bulamadığı, sosyal yardımlardan faydalanamadığı, bankada hesap açamadığı gerçekleri ve daha birçok başlık, somut vakalar üzerinden anlatılacak.





AVRUPA ŞEHİRLERİNDEKİ PROTESTOLAR

Avrupa’nın onlarca şehrinde kurulu dernek ve insiyatifler de, İnsan Hakları Günü’nde hak ihlallerini anlatan eylemler yapacak. İsveç’in Malmö şehrinde Amnesty aktivistleri, çiğnenen insan haklarına dikkat çekmek için yürüyecek. Yürüyüş sonrası İslam araştırmacısı Klass Grinell ile Türkiye’de insan hakları üzerine söyleşi düzenlenecek. Almanya merkezli Academics at Risk platformunun düzenlediği etkinlikte ise, Türk müziği dinletisinin yanı sıra mağdurların dilinden insan hikayeleri anlatılacak. Paris’te faaliyet gösteren Collectif DDH adlı sivil toplum kuruluşu, Mustafa İnsel’in konuşmacı olarak katılacağı online konferans düzenleyecek.





ETKİNLİKLER AY SONUNA DEK SÜRECEK

İnsan hakları konulu etkinlikler 10 Aralık ile sınırlı kalmayacak. İsveç’in Göteborg şehrindeki sergide, ihraç hakim Ramazan Güzel’in fırçasından çıkan resimlerle hasta mahpuslara dikkat çekilecek. Amnesty Göteborg şubesindeki sergi, 12 Aralık’ta ziyarete açılacak. Helsinki’de Together plaformunun 18 Aralık’ta açacağı sergi ay sonuna kadar açık kalacak. Kopenhag merkezli SÆT DEM FRI Derneği 20 Aralık’ta Doğu Türkistanlı aktivist Kuzat Altay ile online söyleşi gerçekleştirecek.





TÜRKÇE VE İNGİLİZCE RAPOR

Belçika merkezli Ötekilerle Dayanışma (Solidarity with Others), terörle mücadele bahanesiyle Türkiye’de hayatı karartılan binlerce kişinin yaşadıklarına dikkat çektiği raporunu Türkçe ve İngilizce olarak ay sonunda yayımlayacak. Dernek ayrıca insan hakları üzerine atölye çalışması başlatacak.





HEPİMİZ İNSANIZ, HEPİMİZ EŞİTİZ

Öte yandan Peaceful Actions Barışçıl Eylemler Platformu, paydaş derneklerle ortak bildiri hazırladı. İnsan onuru, eşitlik, adalet, barış ve demokrasi için mücadele kararlılığına vurgu yapılan bildiride, otoritelere, ‘insanlığa karşı işlemekten vazgeç’ çağrısı yapılıyor. Peaceful Actions Platformu, paydaş derneklerle birlikte insan haklarıyla ilgili sosyal mecralarda farkındalık kampanyası düzenleyecek. Sosyal medyadaki paylaşımlarda ‘Hepimiz İnsanız, Hepimiz Eşitiz!’ motifi öne çıkacak.