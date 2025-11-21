İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Batı Şeria raporu: İsrail savaş suçu işledi

Raporda, İsrail askerlerinin 2025 yılının başlarında özellikle Cenin Mülteci Kampı’na helikopterler, insansız hava araçları ve buldozerlerle düzenlediği baskınlarda, Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarıldığı ve görgü tanıklarının ifadelerine göre binaların buldozerlerle kasıtlı olarak yıkıldığı belirtildi. Benzer yerinden etme operasyonlarının Tulkerim ve Nur Şems kamplarında da gerçekleştiği kaydedildi.









“ETNİK TEMİZLİK SORUŞTURULMALI”

Filistinliler, 7 Mayıs 2025'te Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij mülteci kampında İsrail'in düzenlediği saldırının ardından, yerinden edilmiş kişileri barındıran bir UNRWA okulundaki yıkılmış barınakları arıyor. (Fotoğraf: Eyad BABA / AFP)İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) “Tüm Hayallerim Silindi” başlıklı kapsamlı raporunda, İsrail güçlerinin Batı Şeria’daki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki operasyonlarını mercek altına aldı.HRW’ye göre, uydu görüntüleri incelendiğinde bu üç kampta 850’den fazla ev ve binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü tespit edildi. Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Nadia Hardman, İsrailli yetkililerin toplamda 32 bin Filistinliyi zorla evlerinden çıkardığını ve geri dönmelerine izin vermediğini ifade etti.Raporda, zorla yerinden edilen bu kişilere İsrail güçleri tarafından barınak veya insani yardım sağlanmadığı, bu kişilerin cami, okul ya da yakınlarının yanına sığınmak zorunda kaldığı vurgulandı. Bir görgü tanığı kadının, bir askerin kendisine bağırarak, “Artık burada eviniz yok. Gitmeniz gerekiyor.” dediği aktarıldı.HRW araştırmacısı Nadia Hardman, küresel dikkatin Gazze’ye yoğunlaştığı bir dönemde Batı Şeria’da yaşananlara uluslararası hukukun kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti:Nadia Hardman: “Küresel ilgi Gazze’ye odaklanmışken, İsrail güçleri, Batı Şeria’da soruşturulması ve dava açılması gereken savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve etnik temizlik gerçekleştirdi.”Rapor, uluslararası toplumun bu zorla yerinden etme eylemlerini kınamasını ve uluslararası soruşturma mekanizmalarını devreye sokmasını talep ediyor.