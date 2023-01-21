İnsan Hakları İzleme Örgütü, ‘tepki’ çeken Türkiye raporunu düzeltti!

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 12 Ocak’ta yayınlanan rapor kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ‘düzeltildi’. Söz konusu raporda Hizmet Hareketi’ne mensup olduğu ileri sürülen insanlara yönelik hukuksuzluklar ve zulümlere dair ‘atıfta’ bulunulmaması eleştiri konusu olmuştu. ‘Düzeltme’ yapılan yeni raporun sonuna, “18 Ocak 2023’te Dünya Raporu’nun Türkiye bölümü, hizmet hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen insanlara yönelik süregelen zulme atıfta bulunulmaması nedeniyle düzeltildi.” notu düşüldü.





Human Rights Watch 2023 İnsan Hakları Raporu’nun ilk yayınlanan Türkiye bölümünde, Hizmet Hareketi’ne yönelik soykırıma varan uygulamalara atıf yapılmamıştı. Raporun Türkiye bölümünde, siyasi muhaliflerin ve eleştirel kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetince nasıl hedef alındığı belirtiliyordu.





Gözaltında kötü muamele gören iki Kürt vatandaşa ismen yer verilen bölümde; gözaltında öldürülen, çıplak aramaya, tacize ve tecavüze maruz kalan binlerce kişiyle ilgili tek cümle kurulmaması dikkat çekmişti. Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine HRW, 2023 raporunun Türkiye bölümünü değiştirdi ve Hizmet Hareketine karşı süregelen ‘zulme’ atıfta bulundu.





Raporda, “Hükümetin, Hizmet Hareketi ile bağlantıları olduğu iddiasıyla onbinlerce kişi terör suçlamalarıyla adil olmayan yargılamalara tabi tutuldular. Bu kişilerin birçoğu, kamudaki ve yargıdaki görevlerinden kitlesel olarak ihraç edilmelerine rağmen halen ihraçlarla ilgili adli süreçler sonuçlanmadığı gibi bazıları uzun süreli olarak özgürlüklerinden yoksun bırakıldılar.” denildi.