Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü yöneticisinin Hong Kong'a girmesi engellendi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, aylardır protestoların sürdüğü Hong Kong'da bu hafta 'Dünya Raporu'nu sunacaktı

İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Kenneth Roth

13 Ocak 2020 12:30





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İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Müdürü Kenneth Roth, '2020 Dünya Raporu'nu sunmak üzere gittiği Hong Kong'a girişinin engellendiğini duyurdu.









Rorth, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Hong Kong'daki gelişmelere ilişkin bu hafta hazırlayacağı rapor öncesi Hong Kong Havalimanı'nda durdurulduğunu duyurdu. Hükümet karşıtı protestoların aylardır sürdüğü Hong Kong'da yönetimin daha önce de aktivistleri, yabancı gazetecileri ve bir akademisyeni durdurduğunu hatırlatan Roth Twitter hesabından, "Bu yılın rapor Çin hükümetinin insan hakları sistemini nasıl baltaladığını gösteriyor. Hong Kong'a girişimi engelleyen yetkililer bu problemi daha da ciddileştiriyor" yazdı.





Rorth, ülkeye girişinin engellenme nedeninin 'göç nedenleri' olarak gösterildiğini belirtti.





Hong Kong yönetimi, Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.





İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün olay sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu hayal kırıklığı yaratan olay; Beijing yönetiminin Hong Kong'daki baskıcı adımlarının ve 'bir ülke iki sistem' başlığı altındaki Hong Kong halkının kısıtlanan özgürlüğüne dair bir başka mesaj"





New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, bu hafta Hong Kong'da 652 sayfalık 2020 Dünya Raporu'nu sunması bekleniyordu. Ülkeye girişi engellenen Roth'un raporu Salı günü Birleşmiş Milletler merkezinden sunacağı duyuruldu.