Samanyolu Haber /Gündem / İnsan hakları örgütlerinden Demirtaş çağrısı /05 Mart 2021 20:00

İnsan hakları örgütlerinden Demirtaş çağrısı

İnsan hakları örgütleri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Türkiye'ye, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı uyarınca tahliye edilmesi için çağrıda bulunmasını istedi.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Hukukçular Komisyonu'nun da aralarında olduğu beş örgüt, AİHM'nin kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ayrıntılı bir sunum yaptı.

AİHM'in 22 Aralık'ta Demirtaş'ın "derhal serbest bırakılması" yönündeki kararını hatırlatan örgütler, "Türkiye'nin kararı ihlal etmeye devam ettiğini" belirtti.

Söz konusu sunumda konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kıdemli hukuk danışmanı Aisling Reidy, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey Türk yetkililer, Demirtaş’ın serbest bırakılması kararına, Türkiye için bağlayıcı olmadığı şeklinde yanlış iddialarla yanıt verdiler" dedi.

Rediy ayrıca "Bakanlar Komitesi, Türkiye'yi Demirtaş'ı derhal serbest bırakmaya çağırmalı ve Strasbourg mahkemesinin kararlarını göz ardı etmenin veya atlatmaya çalışmanın kabul edilemez olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmalılar" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor
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