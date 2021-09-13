Samanyolu Haber /Gündem / İnsan hakları örgütlerinden Osman Kavala çağrısı /13 Eylül 2021 16:25

İnsan hakları örgütlerinden Osman Kavala çağrısı

İnsan hakları örgütleri açıklama yaparak, 1413 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kavala'nın tutukluluğu için 'hak ihlali' kararı vermişti. 

AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantısı öncesi Ankara'ya çağrı yapan insan hakları örgütleri, ortak açıklama ile AİHM kararının derhal uygulanarak Kavala’nın tahliye edilmesini talep etti.

Civil Rights Defenders, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Research Institute on Turkey, Roza Kadın Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Yurttaşlık Derneği'nin ortak açıklamasında, AİHM kararının daha sonra kesinlik kazandığının altı çizildi ve şunlara değinildi: 

"Kavala’nın siyasi saikle cezaevinde tutulduğunu tasdikleyen karar bugüne dek uygulanmadığı gibi, o tarihten bu yana hakkında yeni bir iddianame hazırlanarak 15 Temmuz darbe girişimini düzenlediği iddia edildi, casusluk suçlamasıyla karşılaştı. Bu davada da herhangi bir somut delile ulaşılamazken, 2021 yılının Ocak ayında da Gezi davasında verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesince bozulduğunu öğrendik. Bu süreçte 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi davaları birleşti, Kavala ve diğer sanıkların yargılaması tek dosya üzerinden devam etti.

Bugün geldiğimiz noktada ise Kavala’nın dosyası, kısa süre önce Yargıtay’dan dönen ve kamuoyu nezdinde “Çarşı davası” olarak bilinen yine Gezi direnişine dair 35 sanıklı başka bir dosya ile birleşti. Hukuki usulsüzlükler de içeren bu birleşme kararı sonrasında çok sanıklı ve birbiriyle somut bağ taşımayan olayların konu edildiği torba bir davaya dönüşen Gezi dosyası, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin uzatılması için hukuk dışı şekillerde araçsallaştırılmaya devam ediliyor."

Hükümetin iddialarının aksine Aralık 2019’dan bu yana geçen süreçte Kavala hakkında yeni bir delil ortaya konamadığı vurgulanan açıklamada “Biz, imzacı insan hakları örgütleri olarak, AİHM kararının derhal uygulanarak Osman Kavala’nın tahliye edilmesini talep ediyor; aksi takdirde Komite’yi ilgili AİHM kararının uygulanması için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.
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