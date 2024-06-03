Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay Başkanı Kerkez’e açık mektup; AİHM'nin Yalçınkaya kararı ve ByLock çağrısı /03 Haziran 2024 17:03

Yargıtay Başkanı Kerkez’e açık mektup; AİHM'nin Yalçınkaya kararı ve ByLock çağrısı

Türkiye'de ve dünyada insan haklarını savunmak ve ilerletmek amacıyla Brüksel'de kurulan sivil toplum örgütü Solidarity with Others, Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'e mektup gönderdi. Alanında önemli hukukçuların imzaladığı mektupta uluslar arası hukuk standartlarına dönülmesi çağrısı yapıldı.

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Türkiye’de ve dünyada insan haklarını savunmak ve ilerletmek amacıyla Brüksel’de kurulan sivil toplum örgütü Solidarity with Others, Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez’e mektup gönderdi. Birçok hukukçunun imzaladığı mektupta evrensel hukuk standartlarına göre suç teşkil etmeyen faaliyetlerle ilgili gözaltılardan duyulan endişelere yer verildi.

BAŞKANLIĞA SEÇİLMESİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİLDİ
Mektupta; Kerkez başkan seçilmesinden dolayı tebrik ediliyor ve yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının kritik önemi vurgulanıyor. Evrensel hukuk standartlarına göre suç teşkil etmeyen faaliyetler nedeniyle 28 kız çocuğunun gözaltına alınmasına ve 10 üniversite öğrencisinin tutuklanmasına ilişkin endişeler ele alınıyor.

TÜRKİYE’NİN UYGULAMADIĞI AİHM KARARLARI DA MEKTUPTA YER ALDI
Mektupta yer alan önemli konular arasında şunlar yer alıyor:

- AİHM’nin Yalçınkaya kararında suç olarak kabul edilmeyen, ByLock uygulamasını kullanmak, Bank Asya’da hesabı olmak veya sendika üyeliğine dayalı gözaltı ve tutuklamalar.

- Tutuklama emirlerinin ve polis sorgulamalarının yasallığı.

ULUSLAR ARASI HUKUK STANDARTLARINA DÖNÜLMESİ TAVSİYE EDİLDİ
Mektupta şunlar tavsiye edildi:

- Gözaltına alınan kız çocukları ve tutuklanan üniversite öğrencilerinin dahil olduğu davaların derhal ve kapsamlı bir şekilde incelenerek uluslararası hukuk standartlarına uygunluğun sağlanması.
- AİHM Yalçınkaya kararının tam olarak uygulanması.
- Hakimler ve kolluk kuvvetlerine yönelik uluslararası insan hakları standartları konusunda eğitim programları.
- Yargı sisteminde şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla bağımsız bir denetim komitesinin kurulması.
- Yargı bağımsızlığının dış baskılara karşı güçlendirilmesi.

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