Samanyolu Haber /Gündem / İnsan Hakları Platformu /12 Temmuz 2021 10:55

İnsan Hakları Platformu

İnsan Hakları mücadelesi yürüten Peaceful Actions Platform, bu yılın ihlallerini bültenle raporlaştırdı.

SHABER3.COM

Abdullah Aymaz | samanyoluhaber.com
İnsan Hakları Platformu

Arkadaşlarımız Türkiye’de mağdurların seslerini ve onlara  yapılan zulüm ve haksızlıkları bütün dünyaya duyurabilmek için İnsan  Hakları Bülteni neşrediyorlar. Bu aylık bülten ile yapılanları anlatabilmek için Mayıs 2021 ile Haziran 2021’de  ele alınan konulardan özetle misaller vermek istiyorum:

“İngiltere Parlamentosu’ndan Türkiye’ye İnsan Hakları Çağrısı”  başlığı altında: Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlâllerine karşı İngiltere Parlamentosu da kayıtsız kalmadı. Parlamentodaki farklı partilerden 53 milletvekili, Türkiye içinde bulunduğu İNSAN  HAKLARI  İHLALLERİ  ve OTORİTERLEŞMEDEN kurtarılması için İngiltere Dışişleri Bakanı Dominie Raab’ı daha aktif rol üstlenmeye çağırdı. Milletvekillerinin imzaladığı bildiride, Gazetecilerin tutuklanması, politikacılara, siyaset yapma yasağının getirilmesi, insan hakları savunucularının tutuklanması HDP  gibi yasal bir partinin kapatılmaya çalışılması ve son olarak milletvekilliği düşürülerek cezaevine konulan Ömer Faruk Gergerlioğlu ile İnsan Hakları Derneği Başkanı'nın gözaltına alınmasının büyük yanlışlar olduğu ve büyük yanlışların bir faturasının olması gerektiği belirtiliyor.
Not: Ömer Faruk Gergerlioğlu 6 Temmuz 2021’de  tahliye edildi.
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“Adalete Aç, Şiddete Tokuz” pankartı ile Kadınlar Gününde, kadınların sesi olmaya çalışan “Action für Flüchtlingshilfe e.V.” Türkiye’deki cezaevlerinde yaşanan işkencelerin resmi olan BEYAZ  SANDALYE  eylemini Avrupa’nın bir çok şehrinde gerçekleştirerek büyük ses getirdi. Tek başına tutulduğu yıkık dökük, virane bir KARANTİNA  hücresinde plastik bir sandalyenin üzerinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu ve diğer mazlumlar için gerçekleştirilen eylemin yanı sıra insan hakları alanında verdiği büyük desteklerden dolayı Dernek üye ve gönüllüleri Gergerlioğlu'nu unutmadı ve destek olmak için meydanlara indiler.

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“72 Yaşındaki Gazeteci Alaaddin Kaya İçin Özgürlük Çağrısı”
Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıldır tek kişilik hücrede tutulan 72 yaşındaki gazeteci Alaaddin Kaya  için sosyal medya üzerinden özgürlüğüne kavuşması için çağrı yapıldı. 
Cezaevindeki gazetecilerin sesini duyurmak için mücadele eden Jailed Journos Patformu tarafından başlatılan kampanyaya 51 bin kişi “Alaaddin Kaya’ya  Özgürlük” ve  “Free Alaaddin Kaya”  etiketlerini kullanarak destek verdi. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Almanca da yapılan paylaşımlarla Kaya’nın tahliye edilmesi istenirken, diğer hasta ve tutuklulara verilen haklardan Kaya’nın yararlanması talep edildi.

72 yaşındaki Alaaddin Kaya kalb ritim bozukluğu, diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi sağlık problemleri ile mücadele ederken 5 yıldır Ankara Sincan  Cezaevinde tek başına 3 metreye  5 metre büyüklüğündeki bir hücrede tutuluyor.

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Avrupa Parlamentosu’ndan EN  SERT  Türkiye Raporu: Avrupa Parlamentosunda kabul edildi. AP’nin  Türkiye raportörü Nacho Sancher Amor’un deyimiyle son yıllardaki EN  ELEŞTİREL RAPOR  oldu. 26 sayfalık raporda Türk hükümetine insan hakları ihlalleri konusunda sert uyarılarda bulunurken, Avrupa Birliği kurumlarına da Türkiye’ye karşı daha net tavır alınması konusunda çağrıda bulunuldu. Hatta Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sonlandırılması tavsiye edildi.

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Gergerlioğlu’ndan Mektup Var: 
Twitter hesabından paylaştığı bir haberden dolayı hakkında “örgüt propagandası” yaptığı için dava açılan ve iki yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan, sonra da milletvekilliği düşürülen HDP  milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinden mektup gönderdi. Gergerlioğlu gönderdiği mektupta, “Ben vekilliği gasbedilmiş bir insanım. Haramîce gasba boyun eğmem. Mahpusken de vekilliğin yürütülebileceğini göstermeye çalışıyorum. Boşuna buralara Medrese-i Yusufiye denmiyor. Hz. Yusuf’un azmi, iradesi, sabrı lazım, gevşemek yok” dedi.  Cezaevinden Kronos Haber’in sorularına cevap veren Gergerlioğlu, içeriden iktidarın çürümüşlüğünün daha net göründüğünü ifade etti.


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