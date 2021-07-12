Abdullah Aymaz | samanyoluhaber.com



İnsan Hakları Platformu







Arkadaşlarımız Türkiye’de mağdurların seslerini ve onlara yapılan zulüm ve haksızlıkları bütün dünyaya duyurabilmek için İnsan Hakları Bülteni neşrediyorlar. Bu aylık bülten ile yapılanları anlatabilmek için Mayıs 2021 ile Haziran 2021’de ele alınan konulardan özetle misaller vermek istiyorum:







“İngiltere Parlamentosu’ndan Türkiye’ye İnsan Hakları Çağrısı” başlığı altında: Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlâllerine karşı İngiltere Parlamentosu da kayıtsız kalmadı. Parlamentodaki farklı partilerden 53 milletvekili, Türkiye içinde bulunduğu İNSAN HAKLARI İHLALLERİ ve OTORİTERLEŞMEDEN kurtarılması için İngiltere Dışişleri Bakanı Dominie Raab’ı daha aktif rol üstlenmeye çağırdı. Milletvekillerinin imzaladığı bildiride, Gazetecilerin tutuklanması, politikacılara, siyaset yapma yasağının getirilmesi, insan hakları savunucularının tutuklanması HDP gibi yasal bir partinin kapatılmaya çalışılması ve son olarak milletvekilliği düşürülerek cezaevine konulan Ömer Faruk Gergerlioğlu ile İnsan Hakları Derneği Başkanı'nın gözaltına alınmasının büyük yanlışlar olduğu ve büyük yanlışların bir faturasının olması gerektiği belirtiliyor.

Not: Ömer Faruk Gergerlioğlu 6 Temmuz 2021’de tahliye edildi.

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“Adalete Aç, Şiddete Tokuz” pankartı ile Kadınlar Gününde, kadınların sesi olmaya çalışan “Action für Flüchtlingshilfe e.V.” Türkiye’deki cezaevlerinde yaşanan işkencelerin resmi olan BEYAZ SANDALYE eylemini Avrupa’nın bir çok şehrinde gerçekleştirerek büyük ses getirdi. Tek başına tutulduğu yıkık dökük, virane bir KARANTİNA hücresinde plastik bir sandalyenin üzerinde hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu ve diğer mazlumlar için gerçekleştirilen eylemin yanı sıra insan hakları alanında verdiği büyük desteklerden dolayı Dernek üye ve gönüllüleri Gergerlioğlu'nu unutmadı ve destek olmak için meydanlara indiler.





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“72 Yaşındaki Gazeteci Alaaddin Kaya İçin Özgürlük Çağrısı”

Müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıldır tek kişilik hücrede tutulan 72 yaşındaki gazeteci Alaaddin Kaya için sosyal medya üzerinden özgürlüğüne kavuşması için çağrı yapıldı.

Cezaevindeki gazetecilerin sesini duyurmak için mücadele eden Jailed Journos Patformu tarafından başlatılan kampanyaya 51 bin kişi “Alaaddin Kaya’ya Özgürlük” ve “Free Alaaddin Kaya” etiketlerini kullanarak destek verdi. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Almanca da yapılan paylaşımlarla Kaya’nın tahliye edilmesi istenirken, diğer hasta ve tutuklulara verilen haklardan Kaya’nın yararlanması talep edildi.





72 yaşındaki Alaaddin Kaya kalb ritim bozukluğu, diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği gibi sağlık problemleri ile mücadele ederken 5 yıldır Ankara Sincan Cezaevinde tek başına 3 metreye 5 metre büyüklüğündeki bir hücrede tutuluyor.





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Avrupa Parlamentosu’ndan EN SERT Türkiye Raporu: Avrupa Parlamentosunda kabul edildi. AP’nin Türkiye raportörü Nacho Sancher Amor’un deyimiyle son yıllardaki EN ELEŞTİREL RAPOR oldu. 26 sayfalık raporda Türk hükümetine insan hakları ihlalleri konusunda sert uyarılarda bulunurken, Avrupa Birliği kurumlarına da Türkiye’ye karşı daha net tavır alınması konusunda çağrıda bulunuldu. Hatta Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sonlandırılması tavsiye edildi.





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Gergerlioğlu’ndan Mektup Var:

Twitter hesabından paylaştığı bir haberden dolayı hakkında “örgüt propagandası” yaptığı için dava açılan ve iki yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan, sonra da milletvekilliği düşürülen HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinden mektup gönderdi. Gergerlioğlu gönderdiği mektupta, “Ben vekilliği gasbedilmiş bir insanım. Haramîce gasba boyun eğmem. Mahpusken de vekilliğin yürütülebileceğini göstermeye çalışıyorum. Boşuna buralara Medrese-i Yusufiye denmiyor. Hz. Yusuf’un azmi, iradesi, sabrı lazım, gevşemek yok” dedi. Cezaevinden Kronos Haber’in sorularına cevap veren Gergerlioğlu, içeriden iktidarın çürümüşlüğünün daha net göründüğünü ifade etti.



