İnsan kaçakçısı çeteye baskın: Gözaltılar var

Kaçak olduğu tahmin edilen 9 Türk vatandaşı da yakalandı

Federal Polis Berlin Direktörlüğü sözcüsü, baskın yapılan evlerde çete tarafından Almanya’ya sokulduğunu düşündükleri 9 Türk vatandaşı tespit edildiğini, bunların kimlik ve yasal oturumlarına dair durumun henüz kesin netleştirilmediğini belirtti. Şüphelilerden dördünün Berlin'de, birinin de Halle kentinde gözaltına alındığını, toplam şüpheli sayısının ise 18 olduğunu söyledi.

Şüpheliler Türk ve Alman vatandaşı





Balkan ülkelerine vizesiz seyahat mümkün

DW Türkçe, Almanya sınırında son yıllarda düzensiz yollarla ülkeye giriş yapmaya kalkışırken yakalanan Türk vatandaşlarının sayısında hızlı artış kaydedildiğini ortaya çıkarmıştı. DW Türkçe'nin Münih Federal Polis Direktörlüğü'nden aldığı bilgiye göre, Ocak - Eylül 2022 tarihlerinde Almanya sınırlarında 5 bin 362 Türk vatandaşının yakalandığı, bunun 2021'in tamamında 2 bin 531 olduğu, pandeminin damgasını vurduğu 2020'de de sadece bin 629 olduğu tespit edilmişti. Bu da 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'ya düzensiz yolla giriş yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı sayısının yüzde 254 oranında arttığını ortaya koydu. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise artışın yüzde 368 olduğu ortaya çıkmıştı.