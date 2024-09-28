Samanyolu Haber /Gündem / İnsan kaçakçısı general Çokay ‘mağdurum’ dedi /28 Eylül 2024 09:03

İnsan kaçakçısı general Çokay ‘mağdurum’ dedi

Suriye’den Türkiye’ye “göçmen kaçakçılığı yapmak” ve “Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma” suçlarından Tuğgeneral Bilal Çokay’ın da aralarında yer aldığı 8’i tutuklu 10 kişinin yargılandığı davanın 2’nci duruşması görüldü. Akçakale 1’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatları hazır bulunurken tutuklu bulunan sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

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Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada tutuksuz yargılanan Suriyeli 2 sanık dinlendi. Sınırdan insanları geçirdikleri iddiasıyla ifadeleri alınan 2 sanık da iddiaları reddetti.

Tutuklu bulunan Tuğgeneral Çokay ise şunları söyledi: "Olayla tek ilişkim makam araçlarını gerekli ve mücbir sebeplerle vermemdir. Bunun dışında olayla alakam yok. Biz fenomenler gibi göz önünde olmak istemiyoruz. Tutukluluğum sebebiyle eşim ve çocuğum mağdur oldu" dedi. Dinlenen diğer sanıklar da tahliye ve beraatlarını talep etti. Savunmaların bitmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tüm sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.
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