İnsan kaçakçısı general Çokay ‘mağdurum’ dedi

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada tutuksuz yargılanan Suriyeli 2 sanık dinlendi. Sınırdan insanları geçirdikleri iddiasıyla ifadeleri alınan 2 sanık da iddiaları reddetti.



Tutuklu bulunan Tuğgeneral Çokay ise şunları söyledi: "Olayla tek ilişkim makam araçlarını gerekli ve mücbir sebeplerle vermemdir. Bunun dışında olayla alakam yok. Biz fenomenler gibi göz önünde olmak istemiyoruz. Tutukluluğum sebebiyle eşim ve çocuğum mağdur oldu" dedi. Dinlenen diğer sanıklar da tahliye ve beraatlarını talep etti. Savunmaların bitmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tüm sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.