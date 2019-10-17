İnsan Kaçırma Eylemleri 2019 Raporu yayımlandı

magduriyetler.com’un hazırladığı İnsan Kaçırma Eylemleri Raporu'nun üçüncüsü yayımlandı.





Raporda, kamuoyuna yansıyan ilk kaçırılma olayının gerçekleştiği 27 Ocak 2016’dan, raporun güncellendiği Ekim 2019’a kadar yurt içinde gerçekleştirilen 24 kaçırılma ve kaçırılmaya teşebbüs olayına yer veriliyor.





BİRİ HARİÇ HEPSİ 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN SONRA KAÇIRILDI





Kişilerin kaçırılma yeri, tarihi, mesleği, olayın nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılı bilgi ve son durumları hakkında ayrıntılı bilginin yer aldığı 13 sayfalık rapora göre kaybedilen kişilerden biri dışında tamamı 15 Temmuz 2016'dan sonra kaçırılmış.





İlk olarak 27 Ocak 2016’da kaçırılan Sunay Elmas’ın akıbeti hala bilinmiyor. Kaçırma eylemlerinin tamamına yakını Ankara’da meydana gelmiş.





"ANKARA VEYA ANKARA'YA YAKIN BİR YERDE TUTULUYORLAR"





Rapora göre “Bu durum, Ankara’da merkezi bir kamu kurumunda bünyesinde oluşturulan illegal yapılanma tarafından bu kaçırma eylemlerinin yapılarak, kaçırılan kişilerin yine Ankara veya yakın bir yerde tutulduğunu akla getiriyor.”





Kaçırma ve kaçırmaya teşebbüs aşamasında kalan eylemler, en fazla 2017 yılında gerçekleştirilmiş. 27 Ocak 2016-Ekim 2019 tarihleri arasında kaybedilen 24’den kişinden 3’ü 2016 yılında, 10’u 2017’de, 3’ü 2018’de, 8’i ise 2019’da kaçırılmış.





Uluslararası kaçırılma olaylarına da yer verilen raporda Malezya, Pakistan, Kazakistan, Kosova, Moğolistan, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan’dan kaçırılıp Türkiye’ye getirilen Hizmet Hareketi mensuplarının yaşadıkları anlatılıyor.





Ayrıca Kaçırma Olaylarında MİT’i İşaret Eden Olgular, MİT’in Adli Soruşturma Yetkisi Var mı, Suç Örgütü Hüviyetine Büründürülen MİT, Kaçırma Eylemlerinin AİHS ve BM Sözleşmeleri Yönüyle Değerlendirilmesi gibi konulara da açıklık getiriliyor.





TÜRKİYE’DE KAYBEDİLEN 24 KİŞİYE AİT SON BİLGİLER İSE ŞÖYLE:





1- Sunay Elmas (Öğretmen): 27 OCAK 2016’da Ankara CEPA AVM önünde kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





2- Ayhan Oran (eski Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanı): 1 KASIM 2016’da kaçırıldı. Nereden kaçırıldığı bilinmiyor. Halen haber alınamıyor.









3- Mustafa Özgür Gültekin (Rekabet Kurumu Çalışanı): 21 Aralık 2016’da Ankara Beytepe’de kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





4- Hüseyin Kötüce (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı): 28 ŞUBAT 2017’de Ankara Batıkent metro istasyonu otoparkında kaçırıldı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davadan tutuklu.





5- Mesut Geçer (eski MİT çalışanı): 26 Mart 2017’de Ankara Yenimahalle ilçesi Çakırlar’da aracı durdurularak kaçırıldı. Yaklaşık 1 yıl önce Sincan Cezaevinde ortaya çıktı. Halen orada tutuklu.





6-Turgut Çapan (Turgut Özal Üniversitesi çalışanı): 31 Mart 2017’de Ankara Şentepe’de kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





7- Önder Asan (Öğretmen): 1 Nisan 2017’de Ankara Yenimahalle Yahyalar semtinde kaçırıldı. 12 Mayıs 2017’de Ankara Emniyet Müdürlüğünde ortaya çıktı ve gözaltına alındı.





8- Cengiz Usta (Öğretmen): 4 Nisan 2017’de İzmir Torbalı’da kaçırıldı. 10 Temmuz 2017’de Afyon’da bulundu.





9- Mustafa Özben (Avukat): 9 Mayıs 2017’de Ankara Yenimahalle Şentepe Güventepe Caddesinde kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





10-Fatih Kılıç (Öğretmen): 14 Mayıs 2017’de Ankara AŞTİ’de kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





11- Cemil Koçak (Memur): 15 Haziran 2017’de Ankara Altındağ’da kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





12- Murat Okumuş (İzmir Şifa Üniversitesi Hastanesi'nde yönetici): 16 Haziran 2017’de İzmir Bornova’da kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





13-Ümit Horzum (Türkiye Akreditasyon Kurumu'nda Uzman Yardımcısı): 6 Aralık 2017’de Ankara Yenimahalle A City AVM’de kaçırıldı. 17 Nisan 2018’de Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında olduğu ortaya çıktı.





14- Orçun Şenyücel (Rekabet Kurumu'nda Uzman): 20 Nisan 2018’de Ankara Türkkonut’ta kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.









15- Hasan Kala (Öğretim Görevlisi): 20 Temmuz 2018’de Ankara Batıkent’te kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





16- Ahmet Ertürk (Öğretmen): 16 Kasım 2018’de Ankara’da kaçırıldı. 8 Ocak 2019’da Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında ortaya çıktı.





17- Salim Zeybek (BTK uzmanı): 21 Şubat 2019’da Edirne Havsa gişelerinde eşi ve çocuklarının gözü önünde kaçırıldı. 28 Temmuz 2019’da Ankara Emniyetinde gözaltında ortaya çıktı. 10 Ağustos 2019’da tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.





18- Gökhan Türkmen (Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nda kimyager): 7 Şubat 2019’da Antalya Kepez ilçesinde kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





19- Özgür Kaya: 13 Şubat 2019’da Ankara Altındağ Çamlık Mahallesinde kaçırıldı. 28 Temmuz 2019’da Ankara Emniyetinde gözaltında ortaya çıktı. 10 Ağustos 2019’da tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.





20- Yasin Ugan: 13 Şubat 2019’da Ankara Altındağ Çamlık Mahallesinde kaçırıldı. 28 Temmuz 2019’da Ankara Emniyetinde gözaltında ortaya çıktı. 10 Ağustos 2019’da tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.





21- Erkan Irmak (Öğretmen): 17 Şubat 2019’da İstanbul Ümraniye İstiklal Mahallesinde kaçırıldı. 28 Temmuz 2019’da Ankara Emniyetinde gözaltında ortaya çıktı. 10 Ağustos 2019’da tutuklanıp Sincan Cezaevine gönderildi.





22- Mustafa Yılmaz (Fizyoterapist): 19 Şubat 2019’da Ankara’da kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





23- Yusuf Bilge Tunç (Ticaret Bakanlığı eski çalışanı): 6 Ağustos 2019’da Ankara’da kaçırıldı. Halen haber alınamıyor.





24- Hayrullah Narin (Öğretmen): 11 Eylül 2019’da Ankara’da kaçırılmaya teşebbüs edildi.