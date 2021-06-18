"İnsan kaçırmak devlet terörüdür"

Alman milletvekili Cem Özdemir, Kırgızistan'da 31 Mayıs'ta kaçırılan ve Bişkek Büyükelçiliğinde zorla tutulduğu belirtilen Orhan İnandı'yı gündeme taşıdı. Cem Özdemir, Erdoğan rejimi ve MİT'i hedef alarak "Dünyada giderek daha fazla insan Erdoğan'ın adamları tarafından kaçırılıyor" ifadesini kullandı.







Alman Yeşiller Partisi eski eş genel başkanı ve milletvekili Cem Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kırgızistan’da 31 Mayıs’ta MİT tarafından kaçırılarak Bişkek Büyükelçiliğinde o tarihten beri zorla tutulduğu belirtilen Orhan İnandı’yı gündeme getirerek “Dünyada giderek daha fazla insan Erdoğan’ın adamları tarafından kaçırılıyor” dedi.





Özdemir, ayrıca Alman hükümetinin Orhan İnandı’nın durumunu gündeme getirmekle birlikte asıl tehlikenin devam ettiğini belirterek “İnsanları kaçırmak, nerede olursa olsun devlet terörüdür” dedi.







