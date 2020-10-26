İnsani ateşkeste anlaştılar

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim Pazartesi saat 08:00'den itibaren geçerli olacak "insani ateşkes" üzerinde anlaştığını duyurdu.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkesin 26 Ekim sabah saat 07:00’de yürürlüğe gireceğini belirtti.





ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü ve ülkelerinin 10 Ekim Moskova’da varılan insani ateşkesi yerine getirme ve uyma taahhütlerine bağlı olduğunu teyit etti."